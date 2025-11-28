Меню
Киноафиша Статьи «Леди Баг» врывается в аниме: Маринетт и Адриан вернутся в стиле чиби — все 52 серии покажут в один день

«Леди Баг» врывается в аниме: Маринетт и Адриан вернутся в стиле чиби — все 52 серии покажут в один день

28 ноября 2025 17:09
Кадр из мультсериала «Miraculous Chibi»

Хронометраж эпизодов всего по 3 минуты.  

Вселенная «Леди Баг и Супер-Кота» готовится к большому расширению. Уже 28 ноября фанатов ждет премьера нового анимационного спин-оффа, где всё будет по-другому — от визуального стиля до персонажей.

«Miraculous Chibi»

Уже завтра фанатов «Леди Баг» ждет настоящий подарок — целых 52 серии нового проекта. Речь о мультике «Miraculous Chibi», который выложат на YouTube.

Каждая серия продлится всего три минуты, но успеет показать привычных героев в совершенно новом формате — в виде забавных мини-версий самих себя.

Поклонников ждут не только Маринетт и Адриан, но и другие забавные персонажи: фанат Адриана по имени Крыс, самовлюбленный Голубь и Пони.

Как ранее рассказывали авторы, сериал объединил в себе яркую картинку, обаятельных героев и юмор, который поймут зрители любого возраста.

Кадр из мультсериала «Miraculous Chibi»

Франшиза «Леди Баг и Супер-кот»

Ноябрь становится по-настоящему важным месяцем для поклонников вселенной. Вслед за завтрашним релизом Miraculous Chibi фанатов ждет еще один сюрприз — премьера спецфильма «Чудесный мир: Токийская звёздная сила». Посмотреть его можно будет на Disney XD 29 ноября.

Эта лента станет введением в историю команды юных супергероев, которым посвятят будущий спин-офф «Чудесная звёздная сила». Масштабный проект уже анонсирован на 2027 год.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что случилось с Габриэлем Агрестом в 5 сезоне.

Фото: Кадры из мультсериала «Miraculous Chibi»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
