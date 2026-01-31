Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лайфхак от Барби: зачем Марго Робби нужна зубная щетка для.. макияжа — неожиданный бьюти-прием от красотки

Лайфхак от Барби: зачем Марго Робби нужна зубная щетка для.. макияжа — неожиданный бьюти-прием от красотки

31 января 2026 13:46
Кадр из фильма «Барби»

Вы наверняка и не думали, что так можно.

Иногда идеальный образ держится не на дорогих средствах, а на странных, почти домашних привычках. Один из таких приемов давно использует Марго Робби — та самая Барби, у которой на крупных планах никогда не видно резких границ макияжа.

Когда кожа после съемок или отпуска становится заметно темнее, линия роста волос может предательски выдавать тон. У большинства в этом месте либо светлая полоса, либо плотный слой тонального крема, который выглядит неестественно. Марго решает проблему просто и без лишней эстетики.

Она берет обычную зубную щетку и аккуратно растушевывает тон вдоль линии роста волос. Не втирает, не «замазывает», а буквально прочесывает макияж, снимая лишнее и делая переход мягким.

Лайфхак от Барби: зачем Марго Робби нужна зубная щетка для.. макияжа — неожиданный бьюти-прием от красотки

Со стороны это выглядит странно. Настолько, что муж однажды не выдержал и спросил, что вообще происходит.

Ответ был честным: «Я расчесываю свой макияж на волосах».

С тех пор он считает этот ритуал слегка сумасшедшим, пишет портал Аdme.media. Но факт остается фактом — контраст исчезает, кожа выглядит ровно, а лицо не делится на «до» и «после». Да, иногда безупречность — это не про новые техники. А про смелость взять зубную щетку не по назначению.

Фото: Кадр из фильма «Барби»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Камерон Диаз, Николь Кидман, Алек Болдуин: как делают уборку звезды Голливуда (да, они тоже моют полы и посуду) Камерон Диаз, Николь Кидман, Алек Болдуин: как делают уборку звезды Голливуда (да, они тоже моют полы и посуду) Читать дальше 31 января 2026
Заговорил по-русски и снялся в нашем кино: как Вера Глаголева покорила звезду «Гарри Поттера» – о встрече в Плесе помнит до сих пор Заговорил по-русски и снялся в нашем кино: как Вера Глаголева покорила звезду «Гарри Поттера» – о встрече в Плесе помнит до сих пор Читать дальше 1 февраля 2026
Почему по полям едет именно синий трактор: в песне из детского мультика спрятана вся история СССР Почему по полям едет именно синий трактор: в песне из детского мультика спрятана вся история СССР Читать дальше 1 февраля 2026
«Семнадцать мгновений весны» посмотрела даже семья настоящего Шелленберга: Табаков получил письмо, от которого ему стало жутко «Семнадцать мгновений весны» посмотрела даже семья настоящего Шелленберга: Табаков получил письмо, от которого ему стало жутко Читать дальше 1 февраля 2026
«Опозорил нашу армию»: советская драма о войне побила всесоюзный рекорд – за что ее возненавидел весь «Мосфильм»? «Опозорил нашу армию»: советская драма о войне побила всесоюзный рекорд – за что ее возненавидел весь «Мосфильм»? Читать дальше 31 января 2026
Самые антисоветские сериалы: как в новой «Вечерней школе» и «Лимитчицах» унижают живших в СССР Самые антисоветские сериалы: как в новой «Вечерней школе» и «Лимитчицах» унижают живших в СССР Читать дальше 31 января 2026
Маизу из «Клона» напрасно ненавидели 25 лет: стоит пересмотреть сериал, чтобы убедиться, она там — самая адекватная Маизу из «Клона» напрасно ненавидели 25 лет: стоит пересмотреть сериал, чтобы убедиться, она там — самая адекватная Читать дальше 31 января 2026
У финала «Возвращения в Сайлент Хилл» двойной смысл: что на самом деле произошло с Джеймсом и Мэри У финала «Возвращения в Сайлент Хилл» двойной смысл: что на самом деле произошло с Джеймсом и Мэри Читать дальше 31 января 2026
В новой версии финала «Атаки титанов» раскрыли, что стало с Микасой после убийства Эрена: «Я разрыдалась» В новой версии финала «Атаки титанов» раскрыли, что стало с Микасой после убийства Эрена: «Я разрыдалась» Читать дальше 31 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше