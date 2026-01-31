Лайфхак от Барби: зачем Марго Робби нужна зубная щетка для.. макияжа — неожиданный бьюти-прием от красотки

Вы наверняка и не думали, что так можно.

Иногда идеальный образ держится не на дорогих средствах, а на странных, почти домашних привычках. Один из таких приемов давно использует Марго Робби — та самая Барби, у которой на крупных планах никогда не видно резких границ макияжа.

Когда кожа после съемок или отпуска становится заметно темнее, линия роста волос может предательски выдавать тон. У большинства в этом месте либо светлая полоса, либо плотный слой тонального крема, который выглядит неестественно. Марго решает проблему просто и без лишней эстетики.

Она берет обычную зубную щетку и аккуратно растушевывает тон вдоль линии роста волос. Не втирает, не «замазывает», а буквально прочесывает макияж, снимая лишнее и делая переход мягким.

Со стороны это выглядит странно. Настолько, что муж однажды не выдержал и спросил, что вообще происходит.

Ответ был честным: «Я расчесываю свой макияж на волосах».

С тех пор он считает этот ритуал слегка сумасшедшим, пишет портал Аdme.media. Но факт остается фактом — контраст исчезает, кожа выглядит ровно, а лицо не делится на «до» и «после». Да, иногда безупречность — это не про новые техники. А про смелость взять зубную щетку не по назначению.