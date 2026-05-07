Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Как не плакать, нарезая лук? Лайфхак из фильма «Прислуга», который точно пригодится на кухне каждому

Как не плакать, нарезая лук? Лайфхак из фильма «Прислуга», который точно пригодится на кухне каждому

7 мая 2026 14:00
Как не плакать, нарезая лук? Лайфхак из фильма «Прислуга», который точно пригодится на кухне каждому

Всего одно действие — и извечную проблему удастся решить.

Некоторые фильмы, кроме своей художественной ценности, имеют и богатый практический смысл. В них можно почерпнуть полезные лайфхаки, которые будут облегчать ведение быта.

Причем, подобные советы иногда встречаются в неочевидных картинах. В драме «Прислуга» их было особенно много.

Как не плакать при резке лука

В одной из сцен данный совет узнает героиня Эммы Стоун. Как оказалось, чтобы не лить слезы при измельчении лука достаточно зажать в зубах простую спичку.

Согласно этой теории, красный или черный кончик предмета поглощает все те едкие соединения, которые выделяют овощи. Поэтому они не вредят глазам.

Как не плакать, нарезая лук? Лайфхак из фильма «Прислуга», который точно пригодится на кухне каждому

Универсальное средство

Кроме того, в фильме описывались и практические свойства растительного жира. Мало того, что на нем можно было пожарить пищу, так еще и он позволял вытащить из волос липкие жвачки и мог избавить ребенка от опрелостей на коже.

Также главная героиня утверждала, что некоторые женщины втирают этот жир себе под глаза, чтобы устранить морщины, и выдают его мужьям для смазывания шершавых пяток. А еще средство помогало избавиться от скрипа дверных петлей и убрать клей от ценника на вещи.

Фото: Кадры из фильма «Прислуга» (2011)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
4 любимых фильма Моники Беллуччи: без Бертона не обошлось 4 любимых фильма Моники Беллуччи: без Бертона не обошлось Читать дальше 7 мая 2026
Ни один не станет классикой: 5 худших проектов Disney всех времен, достойных лишь презрения Ни один не станет классикой: 5 худших проектов Disney всех времен, достойных лишь презрения Читать дальше 6 мая 2026
Когда вышли «Сумерки» и в каком порядке смотреть всю сагу, чтобы не запутаться в чувствах и фазах луны — объясняем Когда вышли «Сумерки» и в каком порядке смотреть всю сагу, чтобы не запутаться в чувствах и фазах луны — объясняем Читать дальше 5 мая 2026
Миллениалы ненавидели Скайлер Уайт, а зумеры наконец за нее заступились: кажется, героиня «Во все тяжкие» не такая уж и стерва Миллениалы ненавидели Скайлер Уайт, а зумеры наконец за нее заступились: кажется, героиня «Во все тяжкие» не такая уж и стерва Читать дальше 4 мая 2026
Люк Бессон переврал роман Брэма Стокера: в кого на самом деле был влюблен Дракула и почему Мина для него не была вечной женой Люк Бессон переврал роман Брэма Стокера: в кого на самом деле был влюблен Дракула и почему Мина для него не была вечной женой Читать дальше 7 мая 2026
Не только Гермиона Грейнджер: 5 самых сильных фильмов с Эммой Уотсон, доказывающих, что она не застряла в одной роли Не только Гермиона Грейнджер: 5 самых сильных фильмов с Эммой Уотсон, доказывающих, что она не застряла в одной роли Читать дальше 6 мая 2026
Только такую женщину можно любить всю жизнь, и даже дольше: мудрая цитата «однолюба» Константина Хабенского Только такую женщину можно любить всю жизнь, и даже дольше: мудрая цитата «однолюба» Константина Хабенского Читать дальше 6 мая 2026
Датч пропал после «Хищника», но только в фильме: судьбу героя раскрыли в книге Датч пропал после «Хищника», но только в фильме: судьбу героя раскрыли в книге Читать дальше 5 мая 2026
ИИ выбрал лучшую часть «Миссия невыполнима» из 8: нет, это не первый фильм 1996 года ИИ выбрал лучшую часть «Миссия невыполнима» из 8: нет, это не первый фильм 1996 года Читать дальше 5 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше