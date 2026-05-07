Как не плакать, нарезая лук? Лайфхак из фильма «Прислуга», который точно пригодится на кухне каждому

Некоторые фильмы, кроме своей художественной ценности, имеют и богатый практический смысл. В них можно почерпнуть полезные лайфхаки, которые будут облегчать ведение быта.

Причем, подобные советы иногда встречаются в неочевидных картинах. В драме «Прислуга» их было особенно много.

Как не плакать при резке лука

В одной из сцен данный совет узнает героиня Эммы Стоун. Как оказалось, чтобы не лить слезы при измельчении лука достаточно зажать в зубах простую спичку.

Согласно этой теории, красный или черный кончик предмета поглощает все те едкие соединения, которые выделяют овощи. Поэтому они не вредят глазам.

Универсальное средство

Кроме того, в фильме описывались и практические свойства растительного жира. Мало того, что на нем можно было пожарить пищу, так еще и он позволял вытащить из волос липкие жвачки и мог избавить ребенка от опрелостей на коже.

Также главная героиня утверждала, что некоторые женщины втирают этот жир себе под глаза, чтобы устранить морщины, и выдают его мужьям для смазывания шершавых пяток. А еще средство помогало избавиться от скрипа дверных петлей и убрать клей от ценника на вещи.