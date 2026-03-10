Меню
Культовой манге дадут новую жизнь: после провала в Голливуде снова выпустят «Астробоя»

10 марта 2026 09:00
Кадр из мультфильма «Астробой»

Работа над адаптацией уже началась.

В Голливуде снова взялись за мангу. На этот раз под прицел попала очередная культовая история, которую планируют превратить в игровой фильм. По слухам, за проект по «Астробою» возьмутся Джейсон Райтман и Гил Кинан.

Адаптация «Астробоя»

По данным инсайдера Джеффа Снайдера, Sony всерьёз взялась за легендарную мангу «Астробой». Сейчас студия подыскивает сценаристов, и к процессу уже подключились Джейсон Райтман и Гил Кинан — те самые, что снимали последние две части «Охотников за привидениями».

Проект задуман как семейное кино, а сам сюжет обещают выстроить по модели «Пиноккио». Если сценарий устроит студию, режиссёрское кресло, скорее всего, достанется Райтману.

Кадр из мультфильма «Астробой»

Манга

Оригинальная манга рассказывает про робота по имени Атом, которого учёный Тэмма создал, чтобы заглушить боль от потери сына, погибшего в автокатастрофе. Но со временем выяснилось, что механический мальчик не растёт и не ведёт себя по‑человечески, и создатель продал его в цирк.

Там Атома заметили в министерстве науки и поняли: он обладает невероятной силой и настоящими эмоциями. Так у робота появилась новая семья, и он начал защищать людей от зла.

История эта легендарная: именно «Астробой» стал первым в мире популярным аниме. В 2009‑м вышла голливудская анимационная адаптация, но в прокате она провалилась.

Фото: Кадры из мультфильма «Астробой» (2009)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
