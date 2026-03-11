Меню
Киноафиша Статьи Кто сыграл бородача на пикнике у Гоши в «Москва слезам не верит»: а ведь он написал сценарии к «Афоне» и «Ворошиловскому стрелку»

11 марта 2026 20:00
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Не актер, но все равно оставил большой след в кинематографе.

Эпизод с пикником у Гоши в фильме «Москва слезам не верит» зрители вспоминают до сих пор. Друзья сидят на природе, жарят шашлык и спорят о жизни. Среди гостей есть колоритный бородатый мужчина, который почти ничего не говорит, но сразу привлекает внимание. У этого персонажа была вполне реальная и очень известная в кино биография.

Кто этот бородатый мужчина

Картина Владимира Меньшова вышла в 1979 году и быстро стала хитом проката. В 1980 году фильм занял второе место по посещаемости в СССР, уступив только боевику «Пираты XX века». Позже лента получила премию «Оскар» как лучший иностранный фильм.

В сцене пикника снимались не только актеры. Например, мужчину с гитарой сыграл переводчик и бард Альфред Солянов, а роль ученого исполнил актер Геннадий Ялович. В кадре можно увидеть и самого Меньшова — он появляется в длинном плаще и шляпе. Бородатого гостя сыграл Александр Бородянский. При этом он не актер, а известный советский сценарист.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Почему его взяли в фильм

Александр Бородянский родился 3 февраля 1944 года в Воркуте. В 1973 году он окончил сценарный факультет ВГИК и вскоре начал работать на «Мосфильме». Именно он написал сценарии к фильмам «Афоня», «Мы из джаза», «Курьер», «Зимний вечер в Гаграх» и «Ворошиловский стрелок», пишет Горожанин о кино.

В фильм Меньшова его позвали из-за внешности. Создатели картины шутили, что Бородянский напоминает молодого Ленина, поэтому режиссер решил посадить его у мангала в сцене пикника.

Съемки эпизода длились три дня. Бородянский действительно жарил шашлык для всей съемочной группы. Так сценарист неожиданно оставил небольшой, но очень запоминающийся след в одном из самых известных фильмов советского кино.

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
