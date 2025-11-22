Кто стоит за финансовыми заговорами и дворцовыми интригами: 2 мощных сериала-триллера с рейтингами выше 7

Истории о власти, деньгах и выборе, который меняет ход событий.

Если хочется увидеть триллер, который не скатывается в шаблоны и держится на сильной драматургии, у этой пары сериалов есть всё — от больших ставок до героев, загнанных обстоятельствами в угол.

Оба проекта отмечены высокими рейтингами на IMDb и Кинопоиске, и каждый даёт совершенно разный градус напряжения.

«Дьяволы» (Devils, 2020–2022)

Италия, IMDb: 7.2, Кинопоиск: 7.7

История Массимо Руджеро начинается с амбиции — он почти у кресла вице-президента крупного инвестиционного банка. Но всё рушится, когда его жена оказывается в центре скандала, а руководитель внезапно гибнет.

Подозрения падают именно на Массимо — и ему приходится доказывать, что он не убийца, параллельно понимая, что стал частью куда более крупной игры.

«Дьяволы» — триллер про финансовые войны, где каждая победа дороже жизни.

Ларс Миккельсен и Патрик Демпси добавляют сериалу твёрдого веса, а история демонстрирует, как репутация может стать главным оружием и главным слабым местом.

«Короли» (Kings, 2009)

США, IMDb: 8.1, Кинопоиск: 7.6

В альтернативном королевстве Гильбоа власть сосредоточена в руках Сайласа Бенджамина — символа победы и одновременно человека, одержимого контролем.

Война с соседним государством вспыхивает с новой силой, а судьба меняется, когда простой солдат Дэвид Шепард спасает пленённого принца Джека.

Этот поступок превращает Дэвида в фигуру национального масштаба и запускает череду интриг, которые грозят развалить королевский дом изнутри.

«Короли» — триллер про политические игры, манипуляции и цену героизма, который приходит не всегда вовремя.

По материалам дзн-канала Первый ряд

Также прочитайте: 95% свежести и 88 баллов: «Сны поездов» только-только вышли на Netflix — но зрители и критики хвалят наперебой