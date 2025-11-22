Кто стоит за финансовыми заговорами и дворцовыми интригами: 2 мощных сериала-триллера с рейтингами выше 7

Если хочется увидеть триллер, который не скатывается в шаблоны и держится на сильной драматургии, у этой пары сериалов есть всё — от больших ставок до героев, загнанных обстоятельствами в угол.
Оба проекта отмечены высокими рейтингами на IMDb и Кинопоиске, и каждый даёт совершенно разный градус напряжения.
«Дьяволы» (Devils, 2020–2022)
Италия, IMDb: 7.2, Кинопоиск: 7.7
История Массимо Руджеро начинается с амбиции — он почти у кресла вице-президента крупного инвестиционного банка. Но всё рушится, когда его жена оказывается в центре скандала, а руководитель внезапно гибнет.
Подозрения падают именно на Массимо — и ему приходится доказывать, что он не убийца, параллельно понимая, что стал частью куда более крупной игры.
«Дьяволы» — триллер про финансовые войны, где каждая победа дороже жизни.
Ларс Миккельсен и Патрик Демпси добавляют сериалу твёрдого веса, а история демонстрирует, как репутация может стать главным оружием и главным слабым местом.
«Короли» (Kings, 2009)
США, IMDb: 8.1, Кинопоиск: 7.6
В альтернативном королевстве Гильбоа власть сосредоточена в руках Сайласа Бенджамина — символа победы и одновременно человека, одержимого контролем.
Война с соседним государством вспыхивает с новой силой, а судьба меняется, когда простой солдат Дэвид Шепард спасает пленённого принца Джека.
Этот поступок превращает Дэвида в фигуру национального масштаба и запускает череду интриг, которые грозят развалить королевский дом изнутри.
«Короли» — триллер про политические игры, манипуляции и цену героизма, который приходит не всегда вовремя.
По материалам дзн-канала Первый ряд
