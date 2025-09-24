«Крутая перемена» вернулась и снова «рвет» сентябрьские топы: раскрываем секрет локаций 2 сезона

Больше никакого Арзамаса. Только восточный колорит и древние стены.

В сентябре 2025 года зрители дождались премьеры второго сезона «Крутой перемены» — одного из самых популярных и любимых российских сериалов последних лет.

История молодого учителя Андрея Ларионова собрала большую аудиторию, а новые серии сразу же стали событием. Неудивительно, что после выхода многие фанаты начали задавать главный вопрос: где же снимали продолжение, которое так впечатлило своей атмосферой и красотой?

Почему именно Бухара

Главной локацией съёмок стала древняя Бухара — город, сохранивший атмосферу прошлого и включённый в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь каждая улица напоминает музей под открытым небом, а каждая постройка дышит историей.

В кадре можно увидеть крепостные ворота Талипач, пятничную мечеть Калон и мавзолей Ходжи Уббана. Эти памятники не просто служат декорациями, а становятся частью повествования, помогая прочувствовать культурный фон, в котором разворачиваются события.

Атмосфера Востока на экране

Съёмки проходили не в студийных павильонах, а прямо среди живых кварталов города. Режиссёр Карен Оганесян стремился сохранить подлинность — солнечное освещение, шумные улицы и тишину мечетей.

Даже ханаку Хайзабад включили в сериал, чтобы подчеркнуть глубину исторического контекста. Такой выбор делает картину одновременно комедийной и драматичной, но при этом визуально насыщенной.

От Арзамаса к Узбекистану

Напомним, что первый сезон снимали весной 2023 года в Арзамасе Нижегородской области. Контраст получился очевидным: от провинциальной российской школы зрителей переносят в один из древнейших городов Востока. И именно это сочетание — знакомая история героя и новые, экзотические локации — делает второй сезон ярким и запоминающимся.

Съёмки «Крутой перемены» превратили Бухару в полноценного героя сериала. Восточная архитектура и культурное наследие региона не просто оживляют картинку, но и подчеркивают, что перемена бывает не только крутой, но и по-настоящему захватывающей.

