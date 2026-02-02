Нелепый сюжет и предсказуемый финал: критики разгромили новый боевик с Джейсоном Стэйтемом, хотя зрители поставили ему 89% на RT

30 января в прокат вышел новый боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом. Уже многие зрители успели его посмотреть и оставить положительные отзывы. Однако профессиональные кинокритики отнеслись к работе актёра и к самому фильму гораздо более сдержанно.

Сюжет фильма «Убежище»

Мейсон живёт на самом краю света, на одиноком шотландском острове. Здесь он пытается забыть своё кровавое прошлое. Он оборвал все связи с внешним миром.

Всё меняется, когда во время шторма Мейсон спасает жизнь маленькой девочке. Этот добрый поступок оборачивается бедой. Вскоре к его дому начинают подбираться вооружённые люди.

Становится ясно — чтобы защитить ребёнка и себя, Мейсону придётся вспомнить всё, от чего он так долго бежал.

Отзывы о фильме «Убежище»

Критики оценили фильм на 64% на Rotten Tomatoes. Это ниже, чем у предыдущих работ Джейсона Стэйтема, таких как «Пчеловод» (71%) или «Гнев человеческий» (68%).

«"Убежище" — это всё, чего вы ожидаете от фильма с Джейсоном Стэйтемом, ни больше ни меньше. Предсказуемый боевик», «Это очередная интерпретация привычного боевика с актером, с добротной актерской игрой, но с нелепым сюжетом и — даже по меркам жанра — слишком предсказуемым финалом», «Сценарий почти сплошь состоит из клише», — отмечают критики.

А вот зрительская аудитория оказалась куда более лояльной. Оценка публики достигла 89%. Поклонники видят в фильме именно то, за что и любят актёра: мощный заряд адреналина, зрелищные драки и фирменную невозмутимость героя.