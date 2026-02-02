Меню
Нелепый сюжет и предсказуемый финал: критики разгромили новый боевик с Джейсоном Стэйтемом, хотя зрители поставили ему 89% на RT

2 февраля 2026 20:33
Кадр из фильма «Убежище»

Актер вновь блестяще показал себя в экшен-сценах.

30 января в прокат вышел новый боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом. Уже многие зрители успели его посмотреть и оставить положительные отзывы. Однако профессиональные кинокритики отнеслись к работе актёра и к самому фильму гораздо более сдержанно.

Сюжет фильма «Убежище»

Мейсон живёт на самом краю света, на одиноком шотландском острове. Здесь он пытается забыть своё кровавое прошлое. Он оборвал все связи с внешним миром.

Всё меняется, когда во время шторма Мейсон спасает жизнь маленькой девочке. Этот добрый поступок оборачивается бедой. Вскоре к его дому начинают подбираться вооружённые люди.

Становится ясно — чтобы защитить ребёнка и себя, Мейсону придётся вспомнить всё, от чего он так долго бежал.

Кадр из фильма «Убежище»

Отзывы о фильме «Убежище»

Критики оценили фильм на 64% на Rotten Tomatoes. Это ниже, чем у предыдущих работ Джейсона Стэйтема, таких как «Пчеловод» (71%) или «Гнев человеческий» (68%).

«"Убежище" — это всё, чего вы ожидаете от фильма с Джейсоном Стэйтемом, ни больше ни меньше. Предсказуемый боевик», «Это очередная интерпретация привычного боевика с актером, с добротной актерской игрой, но с нелепым сюжетом и — даже по меркам жанра — слишком предсказуемым финалом», «Сценарий почти сплошь состоит из клише», — отмечают критики.

А вот зрительская аудитория оказалась куда более лояльной. Оценка публики достигла 89%. Поклонники видят в фильме именно то, за что и любят актёра: мощный заряд адреналина, зрелищные драки и фирменную невозмутимость героя.

«Это типичный фильм с Джейсоном Стэйтемом. Он приходит, избивает всех подряд, а затем спокойно уходит», «"Убежище" — это безудержный выброс адреналина, доказывающий, что Джейсон Стэйтем остается золотым стандартом современного боевика», «Фильмы с Джейсоном Стэйтемом обычно оправдывают ожидания: жестокие экшен-сцены и захватывающие эпизоды, но "Убежище" гораздо больше склоняется к драме и душевности, чем можно было бы ожидать, и мне это очень понравилось», — пишут в Сети.

Фото: Кадры из фильма «Убежище» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
