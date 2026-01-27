Критики по кадрам разгромили «Возвращение в Сайлент-Хилл»: так слабо, что даже Пирамидоголовый не пугает

Голливуд снова открыл дверь в Сайлент Хилл — и, судя по рецензиям, сам же отшатнулся. Хоррор «Возвращение в Сайлент-Хилл» задумывался как путешествие к истокам Silent Hill 2. Но критики описывают результат так, будто культовую игру показали через мутное стекло: узнаваемо, но больно смотреть.

«Это больше пересказ, чем кино»

The Seattle Times сравнивает просмотр с «разбитым зеркалом»: детали на месте, а цельной картинки нет — выходит не адаптация, а набор знакомых сцен без гипноза оригинала. Collider добавляет ещё жёстче: попытка быть одновременно «возвышенным» хоррором и бодрым триллером проваливается в обе стороны — ни страха, ни смысла.

Когда пугает не монстр, а спецэффекты

Отдельный удар — по визуалу. Slant Magazine пишет о «неприглядных» хромакеях и эффектах, которые не дотягивают даже до ощущения «зловещей долины». ScreenAnarchy формулирует проще: как экранизация — разочарование, как самостоятельный фильм — просто слабая работа. И это особенно обидно, потому что у «Сайлент Хилла» всегда была главная валюта: атмосфера, а не шум.

Почему фанатам всё равно будет любопытно

Парадокс экранизаций игр в жанре хоррора повторяется: сильная задумка, спорная реализация — но франшиза всё равно тянет, как запретная улица в тумане. «Return to Silent Hill» уже обсуждают не как «новый культ», а как предупреждение студиям: с таким первоисточником нельзя отделаться красивой вывеской. Тут или попадаешь в нерв — или остаёшься с Пирамидоголовым, который выглядит эффектно, но не страшно.

