Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов

Несколько западных изданий одновременно сообщили, что седьмая часть «Крика» стала самой дорогой за всю историю франшизы. Создатели явно сделали ставку на размах и теперь ждут от премьеры соответствующих результатов.

Бюджет «Крика 7»

Западные издания назвали примерную сумму, в которую обошёлся седьмой «Крик» — около 45 миллионов долларов, правда, пока неясно, входят ли в эту цифру маркетинговые расходы. Для франшизы это настоящий рекорд: раньше ни один фильм серии не перешагивал порог в 40 миллионов.

Даже с таким увеличенным бюджетом у слэшера неплохие надежды на кассу. Аналитики прогнозируют, что только в американском прокате сборы за первый уикенд составят 40‑45 миллионов, а по миру картина может стартовать с 60 миллионов долларов.

Сюжет «Крика 7»

Подробности сюжета седьмой части держатся в тайне, но кое‑что уже просочилось. В центре истории снова окажется повзрослевшая Сидни Прескотт, которая попыталась начать всё с чистого листа в новом городе и строит там спокойную жизнь. Призрачное лицо, однако, не собирается оставлять её в покое и на этот раз нацеливается на её дочь.

Сидни придётся заново встретиться с тенями прошлого, чтобы разобраться с убийцей раз и навсегда. Авторы обещают, что главный акцент в фильме будет сделан на семейных отношениях. Премьера назначена на 27 февраля.