Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов

Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов

26 февраля 2026 17:09
Кадр из фильма «Крик 7»

Бюджет картины впечатляет.

Несколько западных изданий одновременно сообщили, что седьмая часть «Крика» стала самой дорогой за всю историю франшизы. Создатели явно сделали ставку на размах и теперь ждут от премьеры соответствующих результатов.

Бюджет «Крика 7»

Западные издания назвали примерную сумму, в которую обошёлся седьмой «Крик» — около 45 миллионов долларов, правда, пока неясно, входят ли в эту цифру маркетинговые расходы. Для франшизы это настоящий рекорд: раньше ни один фильм серии не перешагивал порог в 40 миллионов.

Даже с таким увеличенным бюджетом у слэшера неплохие надежды на кассу. Аналитики прогнозируют, что только в американском прокате сборы за первый уикенд составят 40‑45 миллионов, а по миру картина может стартовать с 60 миллионов долларов.

Кадр из фильма «Крик 7»

Сюжет «Крика 7»

Подробности сюжета седьмой части держатся в тайне, но кое‑что уже просочилось. В центре истории снова окажется повзрослевшая Сидни Прескотт, которая попыталась начать всё с чистого листа в новом городе и строит там спокойную жизнь. Призрачное лицо, однако, не собирается оставлять её в покое и на этот раз нацеливается на её дочь.

Сидни придётся заново встретиться с тенями прошлого, чтобы разобраться с убийцей раз и навсегда. Авторы обещают, что главный акцент в фильме будет сделан на семейных отношениях. Премьера назначена на 27 февраля.

Фото: Кадры из фильма «Крик 7» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось «Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось Читать дальше 26 февраля 2026
Еще успеете прочитать перед премьерой: выяснили, получится ли понять «К себе нежно» тем, кто не брал в руки бестселлер Еще успеете прочитать перед премьерой: выяснили, получится ли понять «К себе нежно» тем, кто не брал в руки бестселлер Читать дальше 26 февраля 2026
«Властелин колец» лишь 17-й: рейтинг лучших фильмов по Rotten Tomatoes, IMDb, Metacritic и Letterboxd удивил «Властелин колец» лишь 17-й: рейтинг лучших фильмов по Rotten Tomatoes, IMDb, Metacritic и Letterboxd удивил Читать дальше 26 февраля 2026
Даже Килиан Мерфи не спас «Храм костей» от провала: продолжение фильма под вопросом Даже Килиан Мерфи не спас «Храм костей» от провала: продолжение фильма под вопросом Читать дальше 25 февраля 2026
На Reddit составили топ лучших фильмов в истории и случился скандал: «То есть нет "Интерстеллара" и "Матрицы", но зато "История игрушек 3"! Нонсенс» На Reddit составили топ лучших фильмов в истории и случился скандал: «То есть нет "Интерстеллара" и "Матрицы", но зато "История игрушек 3"! Нонсенс» Читать дальше 25 февраля 2026
«Терминатор 7» станет хитом только при одном условии: Кэмерону придется рискнуть по-крупному «Терминатор 7» станет хитом только при одном условии: Кэмерону придется рискнуть по-крупному Читать дальше 25 февраля 2026
«Наследник» с Гленом Пауэллом обвалился в прокате: критики поставили ему 49% на RT, а зрители не поняли даже конец «Наследник» с Гленом Пауэллом обвалился в прокате: критики поставили ему 49% на RT, а зрители не поняли даже конец Читать дальше 24 февраля 2026
Стивен Кинг выбрал топ самых жутких злодеев: в списке нет Пеннивайза — эти герои намного страшнее Стивен Кинг выбрал топ самых жутких злодеев: в списке нет Пеннивайза — эти герои намного страшнее Читать дальше 24 февраля 2026
Блогер-экстремал попадает на фронт из временной петли: новинка «Спасти бессмертного» кажется фантастикой, но в основе — реальная история Блогер-экстремал попадает на фронт из временной петли: новинка «Спасти бессмертного» кажется фантастикой, но в основе — реальная история Читать дальше 24 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше