Крепкий детектив НТВ с рейтингом 8,0: почему сериал «Куба» стоит включить даже спустя годы — захватит все ваше внимание

У него не было крупной рекламной кампании, но это не делает его менее интересным.

Не все заметные детективы последних лет громко обсуждают в соцсетях. Некоторые спокойно выходят в эфир, собирают свою аудиторию и получают крепкие оценки.

Один из таких примеров — сериал НТВ «Куба» 2016 года с рейтингом 8,0 на Кинопоиске. Проект прошел мимо части зрителей, хотя по меркам теледетектива сделан добротно и держится на понятной драматургии.

Детектив с личной ставкой

История начинается в подмосковном Среднереченске. Бывший разведчик Андрей Кубанков по прозвищу Куба возвращается домой после увольнения из армии. Причина — драка с офицером, разрушившим его семью. Герой пытается жить тихо, но прошлые навыки оказываются востребованы быстрее, чем он рассчитывал.

Переломным моментом становится знакомство с Эрикой. Когда девушку похищают, Куба действует как военный: быстро, жестко и без лишних слов. Спасение возлюбленной приводит его в уголовный розыск. Там он становится следователем, который работает не ради карьеры, а по внутреннему кодексу.

Сильный герой старой школы

Сериал строится на фигуре честного оперативника. Куба не идеален, но последователен. Он не торгуется с совестью и не ищет выгоды. На фоне дел о местных бандитах и заказных преступлениях появляется сквозная линия — поиск главного организатора криминала в городе.

«Куба» не изобретает жанр заново, но предлагает крепкий сюжет, узнаваемую среду и ясную мотивацию героя. Для тех, кто ценит классический телевизионный детектив, это рабочий вариант на вечер. Если сериал с оценкой 8,0 прошел мимо, его легко наверстать.