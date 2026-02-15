Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Крепкий детектив НТВ с рейтингом 8,0: почему сериал «Куба» стоит включить даже спустя годы — захватит все ваше внимание

Крепкий детектив НТВ с рейтингом 8,0: почему сериал «Куба» стоит включить даже спустя годы — захватит все ваше внимание

15 февраля 2026 18:08
Кадр из сериала «Куба»

У него не было крупной рекламной кампании, но это не делает его менее интересным.

Не все заметные детективы последних лет громко обсуждают в соцсетях. Некоторые спокойно выходят в эфир, собирают свою аудиторию и получают крепкие оценки.

Один из таких примеров — сериал НТВ «Куба» 2016 года с рейтингом 8,0 на Кинопоиске. Проект прошел мимо части зрителей, хотя по меркам теледетектива сделан добротно и держится на понятной драматургии.

Детектив с личной ставкой

История начинается в подмосковном Среднереченске. Бывший разведчик Андрей Кубанков по прозвищу Куба возвращается домой после увольнения из армии. Причина — драка с офицером, разрушившим его семью. Герой пытается жить тихо, но прошлые навыки оказываются востребованы быстрее, чем он рассчитывал.

Переломным моментом становится знакомство с Эрикой. Когда девушку похищают, Куба действует как военный: быстро, жестко и без лишних слов. Спасение возлюбленной приводит его в уголовный розыск. Там он становится следователем, который работает не ради карьеры, а по внутреннему кодексу.

Сильный герой старой школы

Сериал строится на фигуре честного оперативника. Куба не идеален, но последователен. Он не торгуется с совестью и не ищет выгоды. На фоне дел о местных бандитах и заказных преступлениях появляется сквозная линия — поиск главного организатора криминала в городе.

«Куба» не изобретает жанр заново, но предлагает крепкий сюжет, узнаваемую среду и ясную мотивацию героя. Для тех, кто ценит классический телевизионный детектив, это рабочий вариант на вечер. Если сериал с оценкой 8,0 прошел мимо, его легко наверстать.

Фото: Кадр из сериала «Куба»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Фанатам «Первого отдела» стоит включить «Контуженного»: крутой детектив с рейтингом 7,4 с Батыревым и Полухиным (по вайбу — один в один) Фанатам «Первого отдела» стоит включить «Контуженного»: крутой детектив с рейтингом 7,4 с Батыревым и Полухиным (по вайбу — один в один) Читать дальше 15 февраля 2026
Понравился свежий британский сериал, основанный на реальных событиях 2025 года «Взлом»: 7 серий смотрятся на одном дыхании Понравился свежий британский сериал, основанный на реальных событиях 2025 года «Взлом»: 7 серий смотрятся на одном дыхании Читать дальше 15 февраля 2026
Сравнивают с «Чернобылем» и «Левиафаном»: у Netflix есть крутой 5-серийный триллер по реальной трагедии в море Сравнивают с «Чернобылем» и «Левиафаном»: у Netflix есть крутой 5-серийный триллер по реальной трагедии в море Читать дальше 14 февраля 2026
До премьеры 5 сезона «Первого отдела» остались считанные дни: эти 3 сериала помогут переждать паузу — в №1 в главной роли тоже Иван Колесников До премьеры 5 сезона «Первого отдела» остались считанные дни: эти 3 сериала помогут переждать паузу — в №1 в главной роли тоже Иван Колесников Читать дальше 14 февраля 2026
Не только «Метод» и «Мосгаз» цепляет: 3 российских детектива, которые многие пропустили, а зря Не только «Метод» и «Мосгаз» цепляет: 3 российских детектива, которые многие пропустили, а зря Читать дальше 14 февраля 2026
Хватит пересматривать «Невский»: 2 крутых сериала с рейтингом 8 и выше от создателя хита Андрея Тумаркина Хватит пересматривать «Невский»: 2 крутых сериала с рейтингом 8 и выше от создателя хита Андрея Тумаркина Читать дальше 14 февраля 2026
Красиво, но Акиньшина не к месту, зато Марин шикарен: зрители до сих пор жарко обсуждают сериал «Константинополь» Красиво, но Акиньшина не к месту, зато Марин шикарен: зрители до сих пор жарко обсуждают сериал «Константинополь» Читать дальше 13 февраля 2026
Для тех кто, не может забыть «Трассу»: в будущей новинке OKKO «Похищение» ребенка будет искать Трибунцев Для тех кто, не может забыть «Трассу»: в будущей новинке OKKO «Похищение» ребенка будет искать Трибунцев Читать дальше 13 февраля 2026
Эти 3 российские сериала круче, чем проекты от Netflix: включают и смотрят без остановки до финала Эти 3 российские сериала круче, чем проекты от Netflix: включают и смотрят без остановки до финала Читать дальше 13 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше