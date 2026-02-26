Меню
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну

26 февраля 2026 21:31
Кадр из фильма «Батька Минай. Партизанская легенда»

Актер исполнил главную роль в важной картине.  

Алексей Кравченко нечасто снимается в военных драмах, но каждое его участие в таком фильме получается особенно пронзительным. Достаточно вспомнить шедевр «Иди и смотри», где еще совсем юный актер сыграл мальчика, который решает отправиться на войну.

Спустя годы Кравченко снова возвращается к образу партизана, на этот раз в картине «Батька Минай. Партизанская легенда», где ему доверили главную роль.

Сюжет фильма

В центре сюжета — судьба человека, чьё имя для целого поколения стало символом партизанской борьбы. Батька Минай командует отрядом, который днём и ночью не даёт покоя оккупантам: взрывает мосты, пускает под откос эшелоны, уничтожает вражеские гарнизоны.

Но однажды война врывается в его дом — фашисты берут в заложники четверых его детей. Теперь перед командиром встаёт выбор, который невозможно сделать без потери: спасти своих, рискуя сотнями чужих жизней, или продолжать борьбу, обрекая на гибель собственных детей.

Кадр из фильма «Батька Минай. Партизанская легенда»

Детали фильма

Съёмки картины развернулись сразу на двух площадках, которые должны были передать суровую атмосферу Беларуси сорок первого года. Одной из локаций стали белорусские Смолевичи, другой — калужская Медынь, где воссоздали детали партизанского быта и военных действий.

Продюсировали проект Игорь Угольников и Дмитрий Семенов, у которых уже был опыт работы над военной темой.

«Идея снять еще одно большое кино в Беларуси зрела давно, ещё со времён "Брестской крепости". Тем более, фигура Миная — настоящая легенда для всего Советского Союза», — отметил Угольников.

Когда именно фильм выйдет на экраны, пока держится в секрете.

Фото: Кадры из фильма «Батька Минай. Партизанская легенда» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
