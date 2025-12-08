Красиво, тихо и очень по-японски: вышел первый трейлер аниме «Прекрасная вечерняя луна» — премьера совсем скоро

Ролик раскрывает атмосферу будущей школьной истории о признании, уязвимости и неожиданной симпатии.

Зимний сезон получает ещё одно романтическое аниме — «Прекрасная вечерняя луна» (The Lovely Evening Moon). Картина выходит 11 января 2026 года, первый трейлер уже доступен на официальном сайте проекта.

История, в которой «принц» — не тот, кем кажется

Главная героиня Ёи Такигути — школьница с благородными манерами и идеальной стрижкой, из-за чего одноклассники прозвали её «принцем».

Она не стремилась к образу, но и не разрушала его, пока не появилась новая фигура в классе — Кохаку Итимура, второй «принц», красивый, но совсем не идеальный по характеру.

Что изменит их встречу

Кохаку первым замечает за безупречным фасадом Ёи живого человека — со страхами, смущением и желанием быть собой.

В трейлере заметно, как между героями возникает робкое притяжение: взгляд в коридоре, обрыв фразы, ощущение, что мир на секунду замирает.

Создатели делают акцент именно на нюансах — эмоциях, которые в реальной жизни редко формулируют вслух.

«Прекрасная вечерняя луна» — типичный для японской анимации медленный романтический формат с мягкими тонами, вниманием к деталям и настроению.

В сезоне, где много громких экшенов, появление спокойной истории о взрослении и принятии себя выглядит особенно привлекательным.

