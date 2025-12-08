Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Красиво, тихо и очень по-японски: вышел первый трейлер аниме «Прекрасная вечерняя луна» — премьера совсем скоро

Красиво, тихо и очень по-японски: вышел первый трейлер аниме «Прекрасная вечерняя луна» — премьера совсем скоро

8 декабря 2025 13:00
«Прекрасная вечерняя луна»

Ролик раскрывает атмосферу будущей школьной истории о признании, уязвимости и неожиданной симпатии.

Зимний сезон получает ещё одно романтическое аниме — «Прекрасная вечерняя луна» (The Lovely Evening Moon). Картина выходит 11 января 2026 года, первый трейлер уже доступен на официальном сайте проекта.

История, в которой «принц» — не тот, кем кажется

Главная героиня Ёи Такигути — школьница с благородными манерами и идеальной стрижкой, из-за чего одноклассники прозвали её «принцем».

Она не стремилась к образу, но и не разрушала его, пока не появилась новая фигура в классе — Кохаку Итимура, второй «принц», красивый, но совсем не идеальный по характеру.

Что изменит их встречу

Кохаку первым замечает за безупречным фасадом Ёи живого человека — со страхами, смущением и желанием быть собой.

В трейлере заметно, как между героями возникает робкое притяжение: взгляд в коридоре, обрыв фразы, ощущение, что мир на секунду замирает.

Создатели делают акцент именно на нюансах — эмоциях, которые в реальной жизни редко формулируют вслух.

«Прекрасная вечерняя луна» — типичный для японской анимации медленный романтический формат с мягкими тонами, вниманием к деталям и настроению.

В сезоне, где много громких экшенов, появление спокойной истории о взрослении и принятии себя выглядит особенно привлекательным.

Также прочитайте: Кто заменит Миядзаки? Семь аниме, которые в этом году будут штурмовать «Оскар» — «Бесконечная крепость» в списке

Фото: Кадр из аниме «Прекрасная вечерняя луна»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
100 000 000 рублей за 3 дня — абсолютный рекорд в российском прокате: у «Человека-бензопилы» невероятный успех 100 000 000 рублей за 3 дня — абсолютный рекорд в российском прокате: у «Человека-бензопилы» невероятный успех Читать дальше 8 декабря 2025
Джеймс Кэмерон смотрит только фильмы на больших экранах, но для этого хита Netflix сделал исключение: режиссер в восторге от этого аниме Джеймс Кэмерон смотрит только фильмы на больших экранах, но для этого хита Netflix сделал исключение: режиссер в восторге от этого аниме Читать дальше 8 декабря 2025
Во втором сезоне «Фриерен» ставки будут в разы выше: рассказываем, что известно о сюжете и дате выхода — уже скоро Во втором сезоне «Фриерен» ставки будут в разы выше: рассказываем, что известно о сюжете и дате выхода — уже скоро Читать дальше 7 декабря 2025
Google выбрал 10 самых популярных аниме 2025 года: топ замыкает «Темный демон», а какой проект тогда на первом месте? Google выбрал 10 самых популярных аниме 2025 года: топ замыкает «Темный демон», а какой проект тогда на первом месте? Читать дальше 5 декабря 2025
Все случится в декабре 2025: когда выйдут финальные серии 3 сезона «Семьи шпиона»? Записывайте точные даты Все случится в декабре 2025: когда выйдут финальные серии 3 сезона «Семьи шпиона»? Записывайте точные даты Читать дальше 4 декабря 2025
Из трех богатырей Алеша Попович кажется самым глупым, хоть и сильным: но в народных былинах этот герой ничем не хуже других, а даже лучше Из трех богатырей Алеша Попович кажется самым глупым, хоть и сильным: но в народных былинах этот герой ничем не хуже других, а даже лучше Читать дальше 9 декабря 2025
«Это помойка»: критики поставили этому новому сериалу 100% на RT, но зрители безжалостнее — всего 45% «Это помойка»: критики поставили этому новому сериалу 100% на RT, но зрители безжалостнее — всего 45% Читать дальше 9 декабря 2025
Кто снялся в новогоднем фильме «Ёлки 12»: актёрский состав возвращается к истокам и получает новое дыхание Кто снялся в новогоднем фильме «Ёлки 12»: актёрский состав возвращается к истокам и получает новое дыхание Читать дальше 9 декабря 2025
Что люди смотрят в ожидании 8 сезона «Невского»? Недооцененный детектив НТВ с Антоном Васильевым «Живая мина», о котором заговорили снова Что люди смотрят в ожидании 8 сезона «Невского»? Недооцененный детектив НТВ с Антоном Васильевым «Живая мина», о котором заговорили снова Читать дальше 9 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше