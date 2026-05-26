Кошмарная лесная сказка, от которой побегут мурашки: где снимали «Как приручить лису»

Сериал «Как приручить лису» — коктейль из детектива, триллера и криминальной драмы. С первых минут он буквально приковывает к креслу.

В центре сюжета — зоопсихолог, спасший загадочную Дину и неожиданно попавший в водоворот расследования убийства.

Он начинает собственный неофициальный розыск и выходит на цепь загадочных исчезновений, которая тянется уже двадцать лет. Все нити ведут к семейным тайнам Дины, и каждая новая находка запутывает все сильнее.

История щекочет нервы не только неожиданными поворотами, но и атмосферными кадрами глухих лесов.

Места съемок сериала «Как приручить лису»

Проект снимали в основном в Новосибирске и его окрестностях. Создатели хотели передать ту самую суровую и очень мрачную атмосферу, и у них это отлично получилось.

Для этого пришлось найти леса подальше от города, а также пустые дороги, по которым редко едят машины. Актеры работали в реальных декорациях, созданных природой: ветер, туман и пронизывающий холод окружали их каждый день. Вместо уютных павильонов — настоящие леса, промозглые трассы и колючий ветер.

Только во второй серии действие ненадолго перескакивает в Екатеринбург. Там в кадре возникает знаменитый Дом Севастьянова — тот самый роскошный дворец неподалеку от известного в городе пруда. Он появляется не просто для красоты, а оказывается связан с запутанным старым делом о пропавших жертвах.

Реальный прототип главного героя в сериале «Как приручить лису»

Новосибирск для съемок был выбран неспроста. Его главный герой воплотил образ знаменитого генетика Дмитрия Беляева. В 1950-х годах он как раз проводил в Новосибирске свой знаменитый эксперимент по одомашниванию лисиц.

Ученый выбирал самых спокойных и контактных зверей для разведения. Уже через несколько поколений лисы начали заметно меняться: они виляли хвостами при виде людей и сами тянулись к общению.

А вот мрачная сюжетная линия с похищениями — это уже художественное обобщение, показывающее угрозы, а не отсылка к конкретному преступлению.