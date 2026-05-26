Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Кошмарная лесная сказка, от которой побегут мурашки: где снимали «Как приручить лису»

Кошмарная лесная сказка, от которой побегут мурашки: где снимали «Как приручить лису»

26 мая 2026 12:00
Кадр из сериала «Как приручить лису»

Сериал точно передает мрачную атмосферу.

Сериал «Как приручить лису» — коктейль из детектива, триллера и криминальной драмы. С первых минут он буквально приковывает к креслу.

В центре сюжета — зоопсихолог, спасший загадочную Дину и неожиданно попавший в водоворот расследования убийства.

Он начинает собственный неофициальный розыск и выходит на цепь загадочных исчезновений, которая тянется уже двадцать лет. Все нити ведут к семейным тайнам Дины, и каждая новая находка запутывает все сильнее.

История щекочет нервы не только неожиданными поворотами, но и атмосферными кадрами глухих лесов.

Места съемок сериала «Как приручить лису»

Проект снимали в основном в Новосибирске и его окрестностях. Создатели хотели передать ту самую суровую и очень мрачную атмосферу, и у них это отлично получилось.

Для этого пришлось найти леса подальше от города, а также пустые дороги, по которым редко едят машины. Актеры работали в реальных декорациях, созданных природой: ветер, туман и пронизывающий холод окружали их каждый день. Вместо уютных павильонов — настоящие леса, промозглые трассы и колючий ветер.

Кадр из сериала «Как приручить лису»

Только во второй серии действие ненадолго перескакивает в Екатеринбург. Там в кадре возникает знаменитый Дом Севастьянова — тот самый роскошный дворец неподалеку от известного в городе пруда. Он появляется не просто для красоты, а оказывается связан с запутанным старым делом о пропавших жертвах.

Кадр из сериала «Как приручить лису»

Реальный прототип главного героя в сериале «Как приручить лису»

Новосибирск для съемок был выбран неспроста. Его главный герой воплотил образ знаменитого генетика Дмитрия Беляева. В 1950-х годах он как раз проводил в Новосибирске свой знаменитый эксперимент по одомашниванию лисиц.

Кадр из сериала «Как приручить лису»

Ученый выбирал самых спокойных и контактных зверей для разведения. Уже через несколько поколений лисы начали заметно меняться: они виляли хвостами при виде людей и сами тянулись к общению.

А вот мрачная сюжетная линия с похищениями — это уже художественное обобщение, показывающее угрозы, а не отсылка к конкретному преступлению.

Кадр из сериала «Как приручить лису»
Фото: Кадры из сериала «Как приручить лису»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
За последствия даже никто не заплатил: Дроздова отказалась от «Бандитского Петербурга» из-за ЧП на съемках За последствия даже никто не заплатил: Дроздова отказалась от «Бандитского Петербурга» из-за ЧП на съемках Читать дальше 24 мая 2026
Над смертью героя Домогарова рыдали зрители: почему актер ушел из «Марша Турецкого», а потом вернулся Над смертью героя Домогарова рыдали зрители: почему актер ушел из «Марша Турецкого», а потом вернулся Читать дальше 23 мая 2026
Как связаны «Аннабель» и «Заклятие»: без этой жуткой куклы не было бы всей франшизы Как связаны «Аннабель» и «Заклятие»: без этой жуткой куклы не было бы всей франшизы Читать дальше 26 мая 2026
Молодежь пересмотрела «Служебный роман» и восхитилась стилем Мымры: «Зря только испортила себя потом этими платьями» Молодежь пересмотрела «Служебный роман» и восхитилась стилем Мымры: «Зря только испортила себя потом этими платьями» Читать дальше 26 мая 2026
Эти две цитаты из «Осеннего марафона» разобьют вам сердце: «больная» любовь и никакого хэппи-энда Эти две цитаты из «Осеннего марафона» разобьют вам сердце: «больная» любовь и никакого хэппи-энда Читать дальше 25 мая 2026
Джон Карпентер уничтожил «Субстанцию» одним словом: режиссер скандального хита наверняка в шоке от реакции кумира Джон Карпентер уничтожил «Субстанцию» одним словом: режиссер скандального хита наверняка в шоке от реакции кумира Читать дальше 24 мая 2026
Рязанов нашел даже настоящую Беседку Островского: где снимали «Жестокий романс» Рязанов нашел даже настоящую Беседку Островского: где снимали «Жестокий романс» Читать дальше 24 мая 2026
Эти отсылки на советскую классику в «Дэдпуле» нашли только киноведы: что общего между Уэйдом Уилсоном и мальчиком из «Добро пожаловать» Эти отсылки на советскую классику в «Дэдпуле» нашли только киноведы: что общего между Уэйдом Уилсоном и мальчиком из «Добро пожаловать» Читать дальше 24 мая 2026
Фанаты рыдали после смерти Хайзенберга: а создатель «Во все тяжкие» с трудом скрывал восторг — вот за что он ненавидел Уолта Фанаты рыдали после смерти Хайзенберга: а создатель «Во все тяжкие» с трудом скрывал восторг — вот за что он ненавидел Уолта Читать дальше 24 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше