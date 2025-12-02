Меню
Колоритные виды нашли в американской глуши: где снимали «Битву за битвой»

2 декабря 2025 15:00
Кадр из фильма «Битва за битвой»

Бюджет фильма составил до 150 млн долларов.

«Битва за битвой» — это осенняя премьера от одного из самых неординарных режиссёров Пола Томаса Андерсона. Фильм, в котором причудливо переплетаются чёрная комедия, триллер и семейная драма, рассказывает историю бывшего революционера, вынужденного вновь вспомнить боевые навыки, чтобы спасти свою непослушную дочь-подростка.

Действие разворачивается на фоне бескрайних пустынных ландшафтов — выжженных солнцем шоссе и степей. Мексиканский колорит удалось отлично передать благодаря верно выбранным локациям.

Где снимали фильм «Битва за битвой»

Съёмки проходили с января по май 2024 года, захватив самые отдалённые уголки США. Команда фильма работала в калифорнийских округах Гумбольдт и Сакраменто, пустыне Анза-Боррего и даже добралась до техасского Эль-Пасо.

Особую атмосферу картине придала съёмка на 35-мм плёнку с использованием специальной технологии, которая подарила изображению уникальную резкость и тёплый, почти винтажный вид.

Бюджет проекта, по разным оценкам, составил от 140 до 150 миллионов долларов, что делает «Битву за битвой» самым дорогим проектом в карьере постановщика.

Кадр из фильма «Битва за битвой»

Сюжет фильма «Битва за битвой»

Главный герой — Боб Фергюсон, бывший активист и участник радикальной группы «Френч-75». В молодости он вместе со своей женой Перфидией боролся за идеалы, но их группа попала в поле зрения полковника Стива Локджо. В результате Перфидия оказалась в тюрьме, а Бобу с маленькой дочерью Уиллой пришлось бежать и начать жизнь с чистого листа.

Спустя шестнадцать лет Локджо неожиданно возвращается. Чтобы защитить себя и теперь уже взрослую дочь-подростка, Боб вынужден попросить о помощи бывших соратников, с которыми его когда-то связывали общие идеалы и общая опасность.

Кадр из фильма «Битва за битвой»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что за тайное общество показывают в «Битве за битвой».

Фото: Кадры из фильма «Битва за битвой» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
