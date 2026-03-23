«Колесников мелко плавает»: от этого сериала НТВ ждали уровень «Первого отдела» — но он и рядом не стоял

Иногда смотришь новый сериал и ловишь себя на странном ощущении: вроде в кадре знакомый, сильный актёр, а проект — будто вообще не его уровень. И чем дальше, тем сильнее этот диссонанс, потому что ты точно знаешь, на что он способен. Такая ситуация возникла у многих зрителей после просмотра сериала от НТВ «Мертвая точка».

«Мёртвая точка» — сериал, в котором всё не складывается

«Мёртвая точка» изначально выглядел как стандартный детектив, но очень быстро становится понятно: проблема здесь не в жанре, а в исполнении. Сценарий рассыпается на глазах, логика персонажей вызывает вопросы, а многие сюжетные решения выглядят так, будто их писали на ходу.

Даже детали, которые должны создавать атмосферу, работают против проекта. Всё это создаёт ощущение сырости, как будто сериал не довели до состояния, когда его действительно можно показывать зрителю.

Иван Колесников — слишком хороший для этой истории

И вот на этом фоне появляется Иван Колесников — актёр, который уже не раз доказывал, что может вытягивать сложные роли и держать внимание зрителя. Именно поэтому его участие здесь выглядит особенно странно.

Он буквально «не из этого сериала»: играет сдержанно, точно, но вокруг него нет той среды, которая позволила бы раскрыться. В результате создаётся ощущение, что актёр работает в другом проекте, а всё остальное существует само по себе.

Когда выбор ролей начинает говорить за актёра

Самое неприятное в этой истории даже не сам сериал, а то, что подобные проекты начинают влиять на восприятие актёра. Когда сильный артист регулярно появляется в слабых работах, это уже не случайность, а тенденция, которая постепенно меняет к нему отношение.

«Колесников мелко плавает. Не разборчивый оказался. В таких заведомо провальных сериалах снимается», — пишут зрители.

Итог

«Мёртвая точка» — это тот случай, когда один актёр не может спасти весь сериал. И чем сильнее его присутствие, тем заметнее слабость всего остального.

Иногда важнее не количество ролей, а их качество. Потому что именно выбор проектов в какой-то момент начинает определять не только карьеру, но и то, как зритель видит актёра.