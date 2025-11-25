Когда же умер Пикачу? Ответ, который удивит тех, кто смотрел аниме с детства

Меню
25 ноября 2025 16:00
Кадр из сериала «Покемоны»

Нет, мы не готовы еще с ним прощаться. 

В аниме «Покемон» есть моменты, которые намертво впечатались в память целого поколения, и один из них — сцена из серии «Прощай, Пикачу!». Там кажется, что маленький электрический герой действительно умер: он лежит неподвижно, мир вокруг темнеет, а зрители на секунду верят, что всё — финал.

Но это не конец, а всего лишь драматическая пауза. Пикачу оживает, и миллионы детей по всему миру делают тот самый облегчённый вдох, который остаётся с ними навсегда.

Отсюда и рождается главный миф: когда умер Пикачу? Ответ проще и спокойнее, чем переживания фанатов — никогда. Он не умирал ни в той серии, ни позже. Даже в 2023 году, когда завершилась 26-летняя история путешествия Эша и его Пикачу, речь шла не о смерти персонажа, а о завершении их общего пути. История закончилась — сам Пикачу нет.

Этот жёлтый символ франшизы продолжает жить в новых сезонах, новых героях и новых поколениях зрителей. И, честно говоря, кажется, что Пикачу — один из тех вымышленных персонажей, которые переживут всех нас просто потому, что мы никогда не готовы попрощаться с ним окончательно.

Читайте также: Эта серия «Покемона» в 1999 году нанесла детям психологическую травму: но благодаря ей аниме и стало культовым

Фото: Кадр из сериала «Покемоны»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
