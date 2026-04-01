Русский English
Киноафиша Статьи 3 сезон «Детей перемен» не выйдет в 2026 году: в Сети появилась возможная дата премьеры и неожиданные планы создателей

3 сезон «Детей перемен» не выйдет в 2026 году: в Сети появилась возможная дата премьеры и неожиданные планы создателей

1 апреля 2026 10:52
Кадр из сериала «Дети перемен»

Уже даже есть предполагаемый сценарий.

Второй сезон «Детей перемен» только закончился, а зрители уже задают один и тот же вопрос. Когда продолжение — и будет ли оно вообще? Ситуация здесь не такая очевидная, как кажется.

На данный момент официальной даты выхода нет. Создатели прямо заявили, что не планируют третий сезон в ближайшее время, хотя полностью возможность продолжения не закрывают. При этом уточнение важное: если проект все же получит развитие, он может выйти уже с другими героями.

С учетом производственного цикла предыдущих сезонов, потенциальная дата — не раньше 2027 года. Это стандартный срок для проектов такого масштаба, где между сезонами проходит около года-полутора.

Куда может пойти история

Если продолжение все же запустят, сюжет может сместиться в сторону открытого конфликта между семейными и криминальными кланами. Флора, закрепившая за собой влияние, окажется в ситуации, где каждое решение будет иметь последствия.

Линии сыновей, вероятно, пересекутся в точке, где личные обиды перестают быть личными и приводят к необратимым событиям. Такой поворот логично продолжает напряжение, которое нарастало во втором сезоне, считают зрители.

Отдельно обсуждается и возможность спин-оффа. Второстепенные персонажи из финальных эпизодов получили достаточно экранного времени, чтобы стать основой для новой истории. Пока ситуация остается открытой. Продолжение возможно, но не гарантировано.

Фото: Кадр из сериала «Дети перемен»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
