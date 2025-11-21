Меню
Киноафиша Статьи Когда выйдут «Пять ночей с Фредди 2»? Точная дата премьеры уже известна и она стала ключом к новой тайне аниматроников

21 ноября 2025 09:54
Кадр из фильма «Пять ночей с Фредди 2»

Что скрывают создатели и когда ждать возвращения Майка и Фредди.

Фильм «Пять ночей с Фредди 2» возвращает зрителей к истории, которая год назад потрясла маленький город. Страшные события в «Freddy Fazbear’s» превратились в местную легенду, и теперь власти готовят тематический фестиваль — будто трагедия успела стать фольклором.

Но для тех, кто пережил ту ночь, вопрос остаётся прежним: что именно произошло с аниматрониками и почему о них продолжают молчать? И когда премьера?

Правду скрывали от ребёнка

Майк и Ванесса так и не решились рассказать Эбби, 11-летней сестре Майка, что стало с её «друзьями». Девочка уверена, что Фредди, Бонни, Чика и Фокси живы — и однажды сбегает, чтобы найти их.

Именно этот побег запускает новую цепь событий и выводит историю на точку, где станет ясно: мировая премьера назначена на 5 декабря 2025 года.

История выходит за пределы пиццерии

На этот раз действие переносится в школу, на карнавал и в другие локации города — впервые сюжет выходит за стены заброшенной пиццерии.

В фильме вновь появятся Джош Хатчерсон и Мэттью Лиллард, к актёрскому составу присоединились Маккенна Грейс, Фредди Картер и Элизабет Лэйл. Режиссёром снова выступает Эмма Тамми.

Что скрывали десятилетиями

Сиквел опирается на вторую игру серии: зрителям расскажут об истинном происхождении Фредди и о тайне, которую долго пытались удержать под замком. Эбби становится невольным ключом к этой правде, и её шаги вглубь истории выводят сюжет на новый уровень.

Вторая часть обещает быть масштабнее, темнее и честнее — и точно не повторит первую, обещают создатели.

Екатерина Адамова
