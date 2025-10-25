Когда выйдет последняя серия 2 сезона «Лихих»? Называем точную дату — финал обещает быть громким и беспощадным

Вторая глава «Лихих» уже кипит — рев моторов, запах дешёвого бензина и воздух, пропитанный 90-ми. Павел и Женя снова в игре: теперь они едут в Москву — город, где выживает не тот, кто стреляет, а тот, кто думает быстрее.

Их ждёт Джем, а вместе с ним — большие деньги, большие риски и большие ошибки. Но когда же выйдет финальная серия? Когда развязка?

Во втором сезоне всего восемь серий. Семь эпизодов уже вышли в онлайн-кинотеатрах Okko и START. Финал этой криминальной истории покажут 30 октября — и, по словам создателей, он станет самым жёстким за весь проект.

Пока Павел и Женя учатся выживать в московских подворотнях, юный бизнесмен Ильяс пытается удержать власть в Хабаровске, сопротивляясь местным группировкам. Всё идёт к тому, что чья-то игра закончится слишком рано.

Юрий Быков снова возвращает зрителя в эпоху, где честь стоила копейки, а жизнь — ещё меньше. И, кажется, к финалу «Лихие» покажут, что из 90-х никто на самом деле не уходил.

