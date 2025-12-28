Меню
Когда выйдет финал 5 сезона «Очень странных дел»: называем точную дату и время

28 декабря 2025 13:46
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Это будет очень символично и красиво.

Netflix официально подтвердил дату выхода заключительного эпизода 5 сезона «Очень странных дел». Финальная серия всей истории Хокинса появится 31 декабря 2025 года. Именно в этот день зрители увидят восьмой эпизод, который завершит сюжет, начатый ещё в 2016-м.

Для сериала, выросшего из ностальгического хоррора про детей на велосипедах в глобальный поп-культурный феномен, дата выбрана максимально символичная — финал перед Новым годом, когда подводят итоги и закрывают большие истории.

Как Netflix выпускает 5 сезон

Пятый сезон разделён на несколько частей — стриминг снова выбрал формат постепенного погружения, а не единого залпа:

– первые четыре серии вышли 26 ноября 2025 года – следующие три эпизода стали доступны 25 декабря 2025 года – финальная, восьмая серия выйдет 31 декабря 2025 года

Таким образом, последняя неделя года превращается в настоящий марафон «Очень странных дел» — от кульминации до окончательного прощания.

Почему финал вынесли в отдельную дату

Финальный эпизод 5 сезона — самый длинный и самый масштабный за всю историю сериала. По сути, это полноценный фильм, а не просто серия. Netflix сознательно вынес его в отдельный релиз, чтобы дать зрителям время переварить предыдущие события и подойти к финалу эмоционально подготовленными.

Это уже знакомая стратегия: похожим образом выходил и финал четвёртого сезона, когда сериал окончательно сменил подростковое приключение на взрослую драму с хоррор-размахом.

Когда финал станет доступен в России

Из-за разницы часовых поясов для российской аудитории финальная серия станет доступна 1 января 2026 года примерно в 4 утра. Формально дата релиза остаётся 31 декабря, но для большинства зрителей это будет первый просмотр нового года — редкий случай, когда сериал буквально открывает календарь.

Почему эта дата важна для истории сериала

Кадр из сериала «Очень странные дела»

«Очень странные дела» всегда умели работать с символами — от отсылок к кино 80-х до структуры сезонов. Финал в новогоднюю ночь выглядит логичным завершением: история взросления, страхов, потерь и выбора заканчивается в момент, когда мир замирает между прошлым и будущим.

Это не просто последняя серия сезона — это прощание с Хокинсом, Изнанкой и героями, которые росли вместе со зрителями почти десять лет.

Что в итоге

Финальная серия 5 сезона «Очень странных дел» выйдет 31 декабря 2025 года. Для зрителей в России — утром 1 января 2026-го. И да, это будет не просто эпизод, а финальный аккорд всей саги.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
