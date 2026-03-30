Киноафиша Статьи Когда выйдет 2 сезон сериала «Молодёжка: Новая смена»: точные даты и полный график эпизодов (удобная табличка)

Когда выйдет 2 сезон сериала «Молодёжка: Новая смена»: точные даты и полный график эпизодов (удобная табличка)

30 марта 2026 19:06
Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена»

Чтобы вы ничего не потеряли и не перепутали.

Второй сезон «Молодёжка: Новая смена» уже на подходе, и именно он стал одним из самых ожидаемых возвращений среди российских сериалов.

Миллионы зрителей ждали продолжения, но главный вопрос оставался прежним: когда именно старт и как будут выходить серии.

Теперь расписание раскрыто — премьера состоится 13 апреля, а сезон завершится уже 7 мая. Всего зрителей ждёт 16 эпизодов с плотным графиком выхода без затяжных пауз.

Новый сезон и повышенные ставки

Продолжение выводит «Акул Политеха» на новый уровень, где борьба идёт уже не только за локальные победы. Команде предстоит пробиваться на международный университетский турнир, а конкуренция становится заметно жёстче.

Тренер Казанцев принимает рискованное решение и усиливает состав девушкой-вратарём, что сразу меняет атмосферу внутри команды. На фоне спортивной борьбы усиливаются и личные конфликты, которые становятся важной частью истории.

Создатели выбрали чёткий и удобный формат: новые эпизоды будут выходить по будням на СТС, а также на платформах «Иви» и Okko. Такой ритм позволяет смотреть сериал практически без перерывов и не выпадать из сюжета.

Расписание выхода

Эпизод

Дата выхода

1 серия

13 апреля

2 серия

14 апреля

3 серия

15 апреля

4 серия

16 апреля

5 серия

20 апреля

6 серия

21 апреля

7 серия

22 апреля

8 серия

23 апреля

9 серия

27 апреля

10 серия

28 апреля

11 серия

29 апреля

12 серия

30 апреля

13 серия

4 мая

14 серия

5 мая

15 серия

6 мая

16 серия (финал)

7 мая

Сезон выходит компактно и без «провалов» в расписании, что делает его удобным для регулярного просмотра. Такой формат повышает вовлечённость и превращает каждую неделю в продолжение одной большой истории.

Фото: Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
