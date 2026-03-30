Когда выйдет 2 сезон сериала «Молодёжка: Новая смена»: точные даты и полный график эпизодов (удобная табличка)

Второй сезон «Молодёжка: Новая смена» уже на подходе, и именно он стал одним из самых ожидаемых возвращений среди российских сериалов.

Миллионы зрителей ждали продолжения, но главный вопрос оставался прежним: когда именно старт и как будут выходить серии.

Теперь расписание раскрыто — премьера состоится 13 апреля, а сезон завершится уже 7 мая. Всего зрителей ждёт 16 эпизодов с плотным графиком выхода без затяжных пауз.

Новый сезон и повышенные ставки

Продолжение выводит «Акул Политеха» на новый уровень, где борьба идёт уже не только за локальные победы. Команде предстоит пробиваться на международный университетский турнир, а конкуренция становится заметно жёстче.

Тренер Казанцев принимает рискованное решение и усиливает состав девушкой-вратарём, что сразу меняет атмосферу внутри команды. На фоне спортивной борьбы усиливаются и личные конфликты, которые становятся важной частью истории.

Создатели выбрали чёткий и удобный формат: новые эпизоды будут выходить по будням на СТС, а также на платформах «Иви» и Okko. Такой ритм позволяет смотреть сериал практически без перерывов и не выпадать из сюжета.

Расписание выхода

Эпизод Дата выхода 1 серия 13 апреля 2 серия 14 апреля 3 серия 15 апреля 4 серия 16 апреля 5 серия 20 апреля 6 серия 21 апреля 7 серия 22 апреля 8 серия 23 апреля 9 серия 27 апреля 10 серия 28 апреля 11 серия 29 апреля 12 серия 30 апреля 13 серия 4 мая 14 серия 5 мая 15 серия 6 мая 16 серия (финал) 7 мая

Сезон выходит компактно и без «провалов» в расписании, что делает его удобным для регулярного просмотра. Такой формат повышает вовлечённость и превращает каждую неделю в продолжение одной большой истории.