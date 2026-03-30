Когда выйдет 2 сезон сериала «Молодёжка: Новая смена»: точные даты и полный график эпизодов (удобная табличка)

Второй сезон «Молодёжка: Новая смена» уже на подходе, и именно он стал одним из самых ожидаемых возвращений среди российских сериалов.
Миллионы зрителей ждали продолжения, но главный вопрос оставался прежним: когда именно старт и как будут выходить серии.
Теперь расписание раскрыто — премьера состоится 13 апреля, а сезон завершится уже 7 мая. Всего зрителей ждёт 16 эпизодов с плотным графиком выхода без затяжных пауз.
Новый сезон и повышенные ставки
Продолжение выводит «Акул Политеха» на новый уровень, где борьба идёт уже не только за локальные победы. Команде предстоит пробиваться на международный университетский турнир, а конкуренция становится заметно жёстче.
Тренер Казанцев принимает рискованное решение и усиливает состав девушкой-вратарём, что сразу меняет атмосферу внутри команды. На фоне спортивной борьбы усиливаются и личные конфликты, которые становятся важной частью истории.
Создатели выбрали чёткий и удобный формат: новые эпизоды будут выходить по будням на СТС, а также на платформах «Иви» и Okko. Такой ритм позволяет смотреть сериал практически без перерывов и не выпадать из сюжета.
Расписание выхода
|
Эпизод
|
Дата выхода
|
1 серия
|
13 апреля
|
2 серия
|
14 апреля
|
3 серия
|
15 апреля
|
4 серия
|
16 апреля
|
5 серия
|
20 апреля
|
6 серия
|
21 апреля
|
7 серия
|
22 апреля
|
8 серия
|
23 апреля
|
9 серия
|
27 апреля
|
10 серия
|
28 апреля
|
11 серия
|
29 апреля
|
12 серия
|
30 апреля
|
13 серия
|
4 мая
|
14 серия
|
5 мая
|
15 серия
|
6 мая
|
16 серия (финал)
|
7 мая
Сезон выходит компактно и без «провалов» в расписании, что делает его удобным для регулярного просмотра. Такой формат повышает вовлечённость и превращает каждую неделю в продолжение одной большой истории.