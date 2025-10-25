Меню
Когда «Властелин колец» закончился, но не для всех: как писатели пытались вернуть Средиземье к жизни и что из этого вышло

25 октября 2025 13:17
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Почему одних вышел шедевр, а у других скандал?

Историй, у которых нет конца, немного. «Властелин колец» — как раз из тех, что будто просятся на продолжение, но сами против него. Толкин называл свою сагу «закрытой дверью», ведь с падением Саурона рушился сам мифологический мир.

Но стоило книге уйти к читателю, как эта дверь приоткрылась снова — и началась целая череда попыток заглянуть за неё.

От сына Толкина до первых русских толкинистов

После смерти писателя его сын Кристофер собрал черновики отца и издал «Сильмариллион» — эпос о Первой эпохе Арды. А вот продолжать историю Фродо и Арагорна Толкин не разрешал даже себе.

Но уже в конце 80-х русские фанаты, прочитав книги в самиздате, решили: если нельзя — значит, надо попробовать. Так появились первые неофициальные продолжения, сегодня их бы назвали фанфиками, а тогда это была почти литературная партизанщина.

Кадр из фильма «Властелин Колец»

«Кольцо Тьмы» и «Чёрная книга Арды»

Настоящей сенсацией стала трилогия Ника Перумова «Кольцо Тьмы» — действие происходит через триста лет после уничтожения Единого Кольца. Мир не обрёл покоя, а свет и тьма снова переплелись. Критики спорили, фанаты ссорились, но миллионы читателей погрузились обратно в Средиземье.

Через два года появилась ещё более дерзкая интерпретация — «Чёрная книга Арды» Натальи Некрасовой и Натальи Васильевой. Это был уже не фанфик, а попытка перевернуть саму мораль вселенной: в их версии Мелькор — не абсолютное зло, а изгнанный идеалист. Книга породила споры на десятилетия вперёд.

От пародий до новых легенд

Кирилл Еськов в «Последнем кольценосце» пошёл дальше — переписал историю глазами Мордора, превратив Толкина в метафору идеологической войны. А Алексей Свиридов создал «Звирьмариллион» — остроумную пародию, где эльфы сплетничают, орки философствуют, а юмор спасает миф от пафоса.

Кадр из фильма «Властелин Колец»

Новая Арда всё ещё дышит

Позже появились более бережные работы — например, «Край без короля» Вадима Барановского, аккуратно вписанный в канон, рассказывает в своем блоге «ГАРЦУЮЩИЙ ДЖАГГЕРНАУТ».

Средиземье давно стало не просто литературным миром, а пространством, в котором можно жить, спорить, мечтать. Толкин, вероятно, бы удивился — его «мир, закончившийся навсегда» живёт до сих пор.

Ранее портал «Киноафиша» писал про самые дурацкие ляпы «Властелина колец».

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
