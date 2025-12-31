Когда вернутся в эфир турецкие сериалы: «Далекий город» придется ждать до 12 января, а «Клюквенный щербет» и другие?

Поклонники турецких сериалов давно привыкли к новогодним паузам. 2026 год не станет исключением — трансляции многих проектов временно останавливаются. Зрителям предстоит ожидание перед возвращением любимых историй.

Актуальное расписание эфиров уже обновилось на официальных ресурсах, подтверждая этот перерыв.

Премьера нового эпизода сериала «Наследник», вопреки первоначальным анонсам, не состоится в первый день года. В новогоднем эфире зрителей ждёт развлекательная программа, а долгожданное продолжение истории отложено до 8 января.

Сериал «Мечта Эшрефа» также сделал паузу в показе, и перерыв ожидается продолжительным. Если график останется неизменным, поклонникам проекта придётся ждать 28-й серии до 14 января.

Показ следующей серии «Далёкого города» тоже сдвинулся — 44-й эпизод планируют выпустить только 12 января. Задержка связана не только с праздничными днями. Актёр Озан Акбаба временно приостановил работу, чтобы поддержать супругу в период восстановления после операции.

Выпуск новой серии «Роз и грехов» также перенесён. Согласно актуальному расписанию стримингового сервиса, 13-й эпизод появится 17 января. Впрочем, продюсеры рассматривают возможность более раннего релиза, сдвинув дату на неделю вперед.

Бессменный фаворит «Клюквенный щербет» возобновит эфир 9 января, а на текущей неделе сериал «отдыхает».

Премьера 164-й серии «Конторы» запланирована на 11 января. Судьба новой серии «Преемника» пока под вопросом. Официального заявления о переносе нет, однако с большой долей вероятности его 15-й эпизод выйдет в тот же день, что и «Наследник» — 8 января.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему турецкий сериал «Далекий город» требуют закрыть.