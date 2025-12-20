Меню
Киноафиша Статьи Турецкий сериал «Далекий город» требуют закрыть: сотни жалоб после одной сцены на пару секунд в 42-ом эпизоде — вот что показали

20 декабря 2025 10:00
Кадр из сериала «Далекий город»

Зрители прямо обвиняют создателей сериал в «западном влиянии».

Турецкая драма «Далекий город» неожиданно оказалась в центре громкого скандала. Проект, который уже второй сезон подряд держится в лидерах рейтингов, столкнулся с массовыми жалобами зрителей — и теперь в Турции всерьез заговорили о его закрытии.

Что возмутило зрителей

Поводом стала 42-я серия. В финале авторы дали тонкий, почти символический намек на близость Альи и Джихана. Без поцелуев, без откровенных сцен, без оголенных тел. Супруги просто вместе принимают холодный душ — полностью одетыми. Но именно этот эпизод вызвал волну негодования.

Жалобы и требования закрыть сериал

Как сообщают турецкие СМИ, государственный регулятор RTÜK получил сотни обращений. Недовольные зрители утверждают, что сериал якобы нарушает моральные нормы, подрывает семейные ценности и демонстрирует недопустимые отношения.

Основной аргумент критиков — хальвет Джихана с женщиной, которую они считают женой его брата, несмотря на то что по сюжету Алья и Джихан являются законными супругами, а их брак официально не расторгнут.

Кадр из сериала "Далекий город"

Резкие формулировки и давление на цензора

В соцсетях звучат жесткие заявления: от призывов подать в суд на создателей до требований немедленно убрать проект из эфира. Некоторые комментаторы прямо обвиняют сериал в «западном влиянии» и разрушении традиционного уклада, пишет автор Дзен-канала «Изнанка сериала».

Почему закрытие маловероятно

При этом у «Далекого города» остается мощная поддержка — высокие рейтинги, активная фан-база за пределами Турции и даже одобрение со стороны властей региона, где проходят съемки. Эксперты считают, что максимум, на что может пойти RTÜK, — штраф или временные ограничения. Полное закрытие сериала выглядит маловероятным, несмотря на громкие требования его противников.

Ранее мы писали: «Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт.

Фото: Кадр из сериала «Далекий город»
Екатерина Адамова
