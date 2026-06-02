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Киноафиша Статьи Когда сценаристы сошли с ума: 7 фантастических сериалов, которые превратились в путаницу — хотя поначалу их принимали с восторгом

Когда сценаристы сошли с ума: 7 фантастических сериалов, которые превратились в путаницу — хотя поначалу их принимали с восторгом

2 июня 2026 12:00
Кадры из сериалов «Сотня», «Под куполом», «Революция»

Они обещали перевернуть жанр, а в итоге сами запутались в своих идеях.

Иногда лучшие фантастические сериалы рушатся не из-за актёров или бюджета, а из-за сценариев, которые зашли слишком далеко.

Амбиции, сложные таймлайны, парадоксы — всё это делает первые сезоны захватывающими, но позже превращает историю в кашу. Ниже — семь ярких примеров, где фантазия вышла из-под контроля.

«Остаться в живых» (2004–2010)

Один из самых обсуждаемых сериалов XXI века превратился из триллера о выживании в головоломку, где временные скачки и фиолетовые вспышки заменили драму.

«Остаться в живых» по-прежнему культовый, но концовка оставила зрителей в растерянности: слишком много вопросов, слишком мало ответов.

«Сотня» (2014–2020)

Подростки, возвращающиеся на разрушенную Землю, — сильная идея, но к финалу «Сотня» утонула в философии, инопланетянах и терминах вроде «трансцендентность».

После смерти Лексы сериал потерял душу, а зрители — терпение.

"Сотня"

«Мир Дикого Запада» (2016–2022)

Первый сезон был шедевром: философия, драма, свободная воля. Но уже к третьему сериал утратил эмоциональный центр.

Парадоксы множились быстрее, чем их успевали объяснять, а головоломки вытеснили живые чувства. Рейтинги рухнули, и HBO закрыл шоу.

«Под куполом» (2013–2015)

По роману Кинга мог получиться напряжённый триллер, но сценаристы решили иначе: пришельцы, светящиеся яйца и абсурдные повороты. Сам Кинг признался, что сериал «сошёл с рельсов».

«Под куполом» (2013–2015)

«Герои» (2006–2010, 2015)

Первый сезон с лозунгом «Спаси чирлидершу, спаси мир» стал феноменом. Но во втором всё рассыпалось: герои теряли развитие, сюжет топтался на месте.

Попытка возрождения лишь подчеркнула, что история давно исчерпала себя.

«Революция» (2012–2014)

Мир без электричества, битвы за выживание — звучит мощно. Но вскоре сериал утонул в заговорах, нанотехнологиях и пафосе. Даже признание шоураннера о провале не спасло ситуацию: зрители просто устали.

«Революция» (2012–2014)

«Терра Нова» (2011)

Динозавры, параллельные эпохи, фантастический антураж — всё выглядело как блокбастер. Но под спецэффектами скрывалась семейная драма с шаблонным сценарием.

FOX потратил миллионы, но закрыл сериал уже после первого сезона.

Сериал

Годы выхода

Канал/Платформа

Количество сезонов

Причина провала

Остаться в живых

2004–2010

ABC

6

Запутанная мифология

Сотня

2014–2020

The CW

7

Потеря логики и философский финал

Мир Дикого Запада

2016–2022

HBO

4

Сложность сюжета и падение рейтингов

Под куполом

2013–2015

CBS

3

Отход от оригинала, абсурд

Герои

2006–2010, 2015

NBC

5

Повторы и спад интереса

Революция

2012–2014

NBC

2

Потеря идеи и сюжетный хаос

Терра Нова

2011

FOX

1

Высокие затраты, слабый сценарий

Фото: Кадры из сериалов «Сотня» (2014–2020), «Под куполом» (2013–2015) «Революция» (2012–2014), «Остаться в живых» (2004–2010)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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