Когда сценаристы сошли с ума: 7 фантастических сериалов, которые превратились в путаницу — хотя поначалу их принимали с восторгом

Иногда лучшие фантастические сериалы рушатся не из-за актёров или бюджета, а из-за сценариев, которые зашли слишком далеко.
Амбиции, сложные таймлайны, парадоксы — всё это делает первые сезоны захватывающими, но позже превращает историю в кашу. Ниже — семь ярких примеров, где фантазия вышла из-под контроля.
«Остаться в живых» (2004–2010)
Один из самых обсуждаемых сериалов XXI века превратился из триллера о выживании в головоломку, где временные скачки и фиолетовые вспышки заменили драму.
«Остаться в живых» по-прежнему культовый, но концовка оставила зрителей в растерянности: слишком много вопросов, слишком мало ответов.
«Сотня» (2014–2020)
Подростки, возвращающиеся на разрушенную Землю, — сильная идея, но к финалу «Сотня» утонула в философии, инопланетянах и терминах вроде «трансцендентность».
После смерти Лексы сериал потерял душу, а зрители — терпение.
«Мир Дикого Запада» (2016–2022)
Первый сезон был шедевром: философия, драма, свободная воля. Но уже к третьему сериал утратил эмоциональный центр.
Парадоксы множились быстрее, чем их успевали объяснять, а головоломки вытеснили живые чувства. Рейтинги рухнули, и HBO закрыл шоу.
«Под куполом» (2013–2015)
По роману Кинга мог получиться напряжённый триллер, но сценаристы решили иначе: пришельцы, светящиеся яйца и абсурдные повороты. Сам Кинг признался, что сериал «сошёл с рельсов».
«Герои» (2006–2010, 2015)
Первый сезон с лозунгом «Спаси чирлидершу, спаси мир» стал феноменом. Но во втором всё рассыпалось: герои теряли развитие, сюжет топтался на месте.
Попытка возрождения лишь подчеркнула, что история давно исчерпала себя.
«Революция» (2012–2014)
Мир без электричества, битвы за выживание — звучит мощно. Но вскоре сериал утонул в заговорах, нанотехнологиях и пафосе. Даже признание шоураннера о провале не спасло ситуацию: зрители просто устали.
«Терра Нова» (2011)
Динозавры, параллельные эпохи, фантастический антураж — всё выглядело как блокбастер. Но под спецэффектами скрывалась семейная драма с шаблонным сценарием.
FOX потратил миллионы, но закрыл сериал уже после первого сезона.
|
Сериал
|
Годы выхода
|
Канал/Платформа
|
Количество сезонов
|
Причина провала
|
Остаться в живых
|
2004–2010
|
ABC
|
6
|
Запутанная мифология
|
Сотня
|
2014–2020
|
The CW
|
7
|
Потеря логики и философский финал
|
Мир Дикого Запада
|
2016–2022
|
HBO
|
4
|
Сложность сюжета и падение рейтингов
|
Под куполом
|
2013–2015
|
CBS
|
3
|
Отход от оригинала, абсурд
|
Герои
|
2006–2010, 2015
|
NBC
|
5
|
Повторы и спад интереса
|
Революция
|
2012–2014
|
NBC
|
2
|
Потеря идеи и сюжетный хаос
|
Терра Нова
|
2011
|
FOX
|
1
|
Высокие затраты, слабый сценарий