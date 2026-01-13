Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кулыгин снова обычный врач: раскрываем первые подробности 9 сезона «Скорой помощи»

Кулыгин снова обычный врач: раскрываем первые подробности 9 сезона «Скорой помощи»

13 января 2026 13:00
«Скорая помощь»

А еще будет новый начальник. 

Телеканал НТВ начал съемки девятого сезона сериала «Скорая помощь». Продолжение сразу задает жесткий вектор: на этот раз врачи сталкиваются не с единичной проблемой или внешним врагом, а с системой, которая начинает диктовать свои правила из кабинетов.

Новый начальник и конфликт принципов

В службе появляется новый руководитель — Антон Максаков. Его подход предельно прагматичен: показатели, статистика, сокращение госпитализаций.

Помощь пациентам перестает быть безусловным приоритетом, и это становится источником постоянного напряжения.

Для врачей 58-й подстанции такой стиль управления означает ежедневный выбор между приказами и профессиональной совестью.

Константин Кулыгин снова «на линии»

Константин Кулыгин возвращается к работе обычного врача скорой помощи. Административная должность осталась позади, и герой вновь оказывается в реальных выездах, где решения принимаются на месте и без оглядки на отчеты.

Этот поворот возвращает сериал к его базовой интонации — историям о людях, которые привыкли отвечать за результат лично.

Подстанция под давлением

Коллективу приходится адаптироваться к новым условиям. Максаков требует подчинения системе, но команда Кулыгина не готова жертвовать пациентами ради цифр.

Врачи оказываются в ситуации, где каждый рабочий день превращается в конфликт: формально все делают правильно, но по сути рискуют потерять главное — смысл своей работы.

«Скорая помощь»

Личные линии

Параллельно сериал продолжает развивать личные истории героев. Давление на работе отражается на семьях, отношениях и внутреннем состоянии персонажей.

В этих условиях сплоченность становится не просто красивым словом, а единственным способом выстоять и продолжать спасать людей.

Также прочитайте: Если устали от однотипных хитов: 3 сериала 2025 года с характером — и высокими зрительскими оценками

Фото: Кадр из сериала «Скорая помощь»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ждала это возвращение два года: почему новые «Лимитчицы» я точно включу Ждала это возвращение два года: почему новые «Лимитчицы» я точно включу Читать дальше 14 января 2026
Фамилия Робака в титрах – знак качества, поэтому я очень ждала сериал «Мистер Ноготь»: когда выйдет смелая премьера СТС Фамилия Робака в титрах – знак качества, поэтому я очень ждала сериал «Мистер Ноготь»: когда выйдет смелая премьера СТС Читать дальше 14 января 2026
Почему Кэрол не подчинилась вирусу? Вопросы, на которые сериал «Одна из многих» так и не ответил Почему Кэрол не подчинилась вирусу? Вопросы, на которые сериал «Одна из многих» так и не ответил Читать дальше 14 января 2026
Сериал «Киностудии» получил «Золотой глобус», но у него пока только один сезон: советуем посмотреть эти два — тоже могли бы взять награду, но увы Сериал «Киностудии» получил «Золотой глобус», но у него пока только один сезон: советуем посмотреть эти два — тоже могли бы взять награду, но увы Читать дальше 14 января 2026
Думаешь — отвратительный герой, а оторваться невозможно: сериал «Смерть Банни Манро» с Мэттом Смитом зрители смотрят залпом Думаешь — отвратительный герой, а оторваться невозможно: сериал «Смерть Банни Манро» с Мэттом Смитом зрители смотрят залпом Читать дальше 13 января 2026
«Почему об этом сериале так мало говорили?»: мистический детектив НТВ с Гармашем и Ходченковой способен поглотить с головой «Почему об этом сериале так мало говорили?»: мистический детектив НТВ с Гармашем и Ходченковой способен поглотить с головой Читать дальше 13 января 2026
Трое детей, две ипотеки и один Ренат Агзамов: что ждет героев в 10 сезоне «СашаТани» Трое детей, две ипотеки и один Ренат Агзамов: что ждет героев в 10 сезоне «СашаТани» Читать дальше 13 января 2026
Хабенский уверенно заявил: третий сезон «Метода» получился лучше первого — и вот почему Хабенский уверенно заявил: третий сезон «Метода» получился лучше первого — и вот почему Читать дальше 13 января 2026
«Маленькие катастрофы», а рейтинг — не маленький: этот сериал советую включить всем, кто без ума от «Большой маленькой лжи» «Маленькие катастрофы», а рейтинг — не маленький: этот сериал советую включить всем, кто без ума от «Большой маленькой лжи» Читать дальше 12 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше