Когда новый сезон «Папиных дочек» и как выходят серии — полный график до финала, чтобы ничего не пропустить (табличка для удобства)

Когда новый сезон «Папиных дочек» и как выходят серии — полный график до финала, чтобы ничего не пропустить (табличка для удобства)

9 апреля 2026 21:31
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

Пятый сезон включает 20 серий.

«Папины дочки. Новые» возвращаются с пятым сезоном уже 13 апреля. Проект, который начинался как ностальгическое продолжение, постепенно превратился в самостоятельную историю.

Новый сезон продолжает линию после фильма «Папины дочки. Мама вернулась» и делает акцент на изменившихся героях.

Главное изменение — возвращение Даши после двух лет отсутствия. Она снова оказывается в семье, где многое уже перестроилось без неё. Веник привык жить один, а дочери выросли и стали самостоятельными.

Теперь конфликт строится не на внешних обстоятельствах, а на попытке заново выстроить отношения.

Сколько серий и как будут выходить

Пятый сезон включает 20 серий. Эпизоды будут выходить по будням на СТС и одновременно в онлайн-кинотеатрах Okko, Wink, «Иви», START и «Кинопоиск». Финал сезона назначен на 5 мая.

Эпизод

Дата выхода

1–2 серии

13 апреля

3–4 серии

14 апреля

5 серия

15 апреля

6 серия

16 апреля

7–8 серии

20 апреля

9–10 серии

21 апреля

11 серия

22 апреля

12 серия

23 апреля

13–14 серии

27 апреля

15–16 серии

28 апреля

17 серия

29 апреля

18 серия

30 апреля

19 серия

4 мая

20 серия

5 мая

Такой график сохраняет плотный ритм показа, к которому сериал приучил зрителя ещё с первых сезонов.

Масштаб производства и состав

С момента перезапуска в 2023 году проект заметно вырос. За это время было написано более 2,8 тысячи страниц сценария и отснято свыше 4,3 тысячи часов материала. Пятый сезон снял режиссёр Павел Брусочкин.

В актёрском составе остаются как новые, так и знакомые лица. В проекте задействованы Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Полина Денисова, Вита Корниенко, Ева Смирнова, а также Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Татьяна Орлова, Андрей Леонов, Нонна Гришаева и Ольга Волкова.

Сериал продолжает работать на сочетании ностальгии и обновлённой семейной динамики, где прошлое уже не определяет настоящее, а становится лишь точкой отсчёта.

Фото: Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»
Екатерина Адамова
