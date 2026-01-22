Смотрели «Последнюю статью журналиста» с Паламарчуком? Специально для НТВ создатель хита с рейтингом 8,1 подготовил кое-что поинтереснее

История начинается как мелодрама, а дальше быстро превращается в семейный лабиринт, из которого не так просто выбраться.

Новый сериал «Омут» выйдет на «России» 26 января в 21:30. Проект состоит из 16 серий и сразу получает вечерний прайм-тайм, что подчеркивает значимость киноленты для канала.

О чем сериал

В центре сюжета - врач скорой помощи Алена в исполнении Александры Никифоровой. Она готовится к свадьбе, но жених Кирилл внезапно исчезает, оставив после себя крупный долг.

Деньги требуют бандиты, и у героини почти не остается вариантов. Единственный выход - работа сиделкой в богатой усадьбе семьи Ветровых.

Чужой дом со своими правилами

Главу семьи Виктора, перенесшего инсульт, играет Николай Чиндяйкин. В доме Алена знакомится с его сыном Павлом, роль которого исполнил Всеволод Болдин. Между ними быстро возникает симпатия, но появление девушки вызывает раздражение у других обитателей усадьбы.

Людмила, хозяйка дома в исполнении Татьяны Лютаевой, и Оксана, сестра погибшей жены Павла, роль которой сыграла Анастасия Стежко, начинают действовать против Алены.

Постепенно в доме Ветровых происходят странные и опасные события, которые затягивают всех участников истории. Личные мотивы, старые обиды и скрытые договоренности становятся частью повседневной жизни семьи.

Что говорят актеры

Всеволод Болдин называет работу над сериалом «встречей с проверенными творческими людьми»:

«Когда я узнал, что буду работать с режиссером Евгением Сологаловым и Татьяной Лютаевой, был очень рад. С Евгением мы работаем не в первый раз, понимаем друг друга с полуслова. Он режиссер, с которым хочется творить снова и снова. Татьяна – потрясающая актриса и человек, с которым легко существовать и в кадре, и за кадром».

Татьяна Лютаева объясняет свое участие доверием к режиссеру:

«Работала уже раньше с режиссером Женей Сологаловым, очень его люблю, поэтому в "Омут" пошла за ним с закрытыми глазами».

