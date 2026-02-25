Меню
Киноафиша Статьи Звезда «Эмили в Париже» сыграет Одри Хепбёрн: этот фильм обязаны добавить в избранное поклонники «Завтрака у Тиффани»

Звезда «Эмили в Париже» сыграет Одри Хепбёрн: этот фильм обязаны добавить в избранное поклонники «Завтрака у Тиффани»

25 февраля 2026 08:00
Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Познакомимся с актрисой поближе. 

Компания Case Study Films и Imagine Entertainment работают над полнометражной лентой, в которой звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз сыграет Одри Хепбёрн во время съемок культового голливудского фильма 1961 года «Завтрак у Тиффани».

Сценарий напишет Алена Смит, известная по проекту «Дикинсон», основываясь на бестселлере Сэма Уоссона под названием Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's and the Dawn of the Modern Woman, который представляет собой первую полную хронологию съемок данной картины.

Книга представляет читателям атмосферу Америки 50-х годов и описывает историю, когда эксцентричная девушка по имени Холли Голайтли оказала значительное влияние на общество, изменив представления о моде, сексе и кино.

В фильме появятся такие ключевые персонажи, как Труман Капоте, Эдит Хэд, режиссер Блейк Эдвардс и, конечно, сама Одри Хепбёрн.

Так что ждем очередную попытку, когда пытаются показать историю великой актрисы. До этого была попытка, в которой Дженнифер Лав Хьюитт сыграла Одри Хепберн в биографическом телефильме «История Одри Хепберн». Но картина не добилась успеха.

Фото: Кадр из сериала «Эмили в Париже»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
