Киноафиша Статьи «Когда читал сценарий, хохотал в голос»: Okko объявил дату выхода «Карты желаний» — фантазии в сериале оказываются куда страшнее реальности

«Когда читал сценарий, хохотал в голос»: Okko объявил дату выхода «Карты желаний» — фантазии в сериале оказываются куда страшнее реальности

6 декабря 2025 10:51
Кадр из сериала «Карта желаний»

Это настоящая черная комедия, как подарок к Новому году.

«Карта желаний» от Okko наконец раскрывает главный секрет вокруг премьеры — стриминг долго держал дату в тайне, и не случайно. Интерес к проекту рос ввсю очень: мистическая комедия, которая постепенно превращается в триллер, уже успела собрать обсуждения в соцсетях ещё до выхода.

О чём расскажет сериал

В центре истории — 30-летняя Олеся, женщина, которая никак не может встроиться в чужие ожидания. Семья давит, жених утомляет нравоучениями, коллеги выводят из себя. По совету подруги она подключается к психологическому марафону «Карта желаний», но заполняет его не мечтами, а планами мелкой, тихой мести тем, кто раздражает сильнее всего.

С этого момента и начинается самое странное: записанные ею «желания» начинают исполняться буквально. Подруга теряет свою идеальную фигуру, коллега получает нелепую травму, мама сообщает новость, в которую трудно поверить. И чем дальше, тем очевиднее — список Олеси стал не игрой в саморазвитие, а механизмом, который невозможно остановить.

«Это черная комедия, женская черная комедия. Когда читал сценарий, хохотал в голос. Классно, что сериал в какой-то момент переходит в психологический триллер. На примере моего героя мы вдруг залезаем внутрь отношений двух созависимых друг от друга людей, которые не знают, и уже не понимают, как выбраться из той ситуации, в которой они оказались», — говорил актер Илья Лыков.

Okko объявил долгожданную дату выхода: премьера назначена на 1 января, а первый сезон включает восемь эпизодов.

Кто стоит за проектом

Главные роли исполнили Надежда Лумпова, Дарья Руденок, Илья Лыков и Ольга Кузьмина. Режиссёр и продюсер — Оксана Мафагел, которая также работала над сценарием вместе с Александром Маркиным, Вячеславом Шмидтом и Екатериной Герм-Уваровой.

Авторы называют проект фантастической чёрной комедией, переходящей в драматический триллер, и подчёркивают, что в основе лежит личная рефлексия режиссёра.

Зачем смотреть

Сериал изучает простую, но болезненную тему: почему мы часто ищем виноватых вокруг, хотя настоящая проблема — внутри нас. «Карта желаний» обещает сочетание чёрного юмора, мистики и социальной боли — редкий коктейль для российского новогоднего релиза.

Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
