Когда апокалипсис пошел не по плану: 5 фильмов с необычной идеей конца света

Когда апокалипсис пошел не по плану: 5 фильмов с необычной идеей конца света

31 мая 2026 12:00
Кадр из фильма «Власть огня», «Сквозь снег», «Финч»

Не все истории о конце света начинаются с ядерного взрыва или эпидемии.

Постапокалипсис давно стал жанром с узнаваемыми шаблонами, но именно необычная причина катастрофы часто делает фильм по-настоящему запоминающимся. В этой подборке — пять картин, где мир рушится весьма неожиданным образом.

«Власть огня» (2002)

Постапокалипсис, в котором человечество проиграло не технологиям, а мифу. После пробуждения древних драконов мир превращается в выжженную пустошь, где главная угроза приходит с неба.

Люди прячутся, выращивают еду под землей и считают каждый вылет на поверхность. Фильм сочетает фэнтези с суровой логикой выживания.

«Власть огня» (2002)

«Книга Илая» (2010)

Мир после ядерной катастрофы здесь показан как пространство идейного вакуума. Главная ценность — книга, способная снова объединить людей.

Илай идет через пустоши, защищая Библию от тех, кто хочет использовать ее как инструмент власти.

Это история о вере, контроле и смысле слов в мире, где почти ничего не осталось.

«Книга Илая» (2010)

«Сквозь снег» (2013)

Апокалипсис, запертый в поезде. После глобального похолодания выжившие существуют внутри состава, который никогда не останавливается.

Общество строго разделено на классы — от роскоши в голове поезда до выживания в хвосте.

Фильм превращает движение по вагонам в наглядную модель социального устройства.

«Сквозь снег» (2013)

«Любовь и монстры» (2020)

Здесь конец света случился из-за мутации холоднокровных животных, превратившихся в гигантских существ.

На фоне этого мира разворачивается личная история — герой выходит из бункера ради любви.

Картина соединяет романтическое кино с фантастическим выживанием.

«Любовь и монстры»

«Финч» (2021)

Мир умирает медленно: радиация, песчаные бури и пустые города. Инженер создает робота не ради спасения человечества, а чтобы тот позаботился о любимой собаке после его смерти.

Это камерная история о человечности, ответственности и одиночестве в конце света.

«Финч» (2021)
Фото: Кадр из фильма «Любовь и монстры» (2020), «Власть огня» (2002), «Книга Илая» (2010), «Сквозь снег» (2013), «Финч» (2021)
Анна Адамайтес
