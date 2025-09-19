Меню
Когда 100% восторга — это не реклама, а факт: 3 свежих сериала-триллера, о которых все сейчас говорят

19 сентября 2025 07:00
«Те, кто выжил» (2025)

Проекты с абсолютной свежестью на Rotten Tomatoes вызвали шквал эмоций у зрителей.

Три свежих сериала в жанре триллера получили на Rotten Tomatoes редкую планку — 100% свежести от кинокритиков. Для жанра, где обычно хватает скепсиса, это почти невероятно.

«Те, кто выжил», «Кодекс молчания» и «В полёте» доказали: современный триллер может не просто пугать или шокировать, а вызывать единодушный восторг профессионалов.

Один рассказывает о возвращении к тайнам прошлого, другой — о глухой девушке, чья жизнь внезапно оказалась связана с преступным миром, третий — о матери, вынужденной играть с огнём ради сына.

«Те, кто выжил» (2025)

Киран Эллиотт возвращается в родной приморский городок после давней трагедии, но прошлое не отпускает. Вскоре находят тело девушки, и привычная жизнь героя оказывается под угрозой.

Атмосфера маленького города с тайнами и коллективным молчанием держит зрителей в перманентном напряжении.

Один из комментариев зрителей звучит так:

«Редкий случай, когда сюжет напоминает не кино, а кошмарный сон, из которого невозможно выйти».

Когда 100% восторга — это не реклама, а факт: 3 свежих сериала-триллера, о которых все сейчас говорят

«Кодекс молчания» (2025)

Глухая девушка Элисон помогает полиции, читая по губам бандитов с камер наблюдения. Но чем глубже она погружается в расследование, тем острее становится личный выбор — правда или чувства.

«Это не просто триллер, а история о хрупкости доверия», — пишут зрители.

Другие отмечают, что сериал «заставляет смотреть не отрываясь, потому что каждое движение губ может стоить жизни».

Когда 100% восторга — это не реклама, а факт: 3 свежих сериала-триллера, о которых все сейчас говорят

«В полете» (2025)

Стюардесса Джо вынуждена перевозить запрещенные грузы, чтобы вытащить сына из тюрьмы.

Каждый рейс — смертельная игра, где врагом может оказаться кто угодно.

«Смотрела на одном дыхании — сердце колотилось, как в турбулентности», — делятся впечатлениями зрители.

Другие называют этот триллер «самым напряженным сериалом года».

Сериал IMDb Rotten Tomatoes (критики)
Те, кто выжил (2025) 8.2 100%
Кодекс молчания (2025) 8.4 100%
В полете (2025) 8.1 100%

Также прочитайте: Не оторваться: 4 российских сериала с рейтингом выше 7,5, которые хвалят даже скептики

Фото: Кадры из сериалов «Кодекс молчания» (2025), «Те, кто выжил» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
