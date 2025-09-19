Когда 100% восторга — это не реклама, а факт: 3 свежих сериала-триллера, о которых все сейчас говорят

Проекты с абсолютной свежестью на Rotten Tomatoes вызвали шквал эмоций у зрителей.

Три свежих сериала в жанре триллера получили на Rotten Tomatoes редкую планку — 100% свежести от кинокритиков. Для жанра, где обычно хватает скепсиса, это почти невероятно.

«Те, кто выжил», «Кодекс молчания» и «В полёте» доказали: современный триллер может не просто пугать или шокировать, а вызывать единодушный восторг профессионалов.

Один рассказывает о возвращении к тайнам прошлого, другой — о глухой девушке, чья жизнь внезапно оказалась связана с преступным миром, третий — о матери, вынужденной играть с огнём ради сына.

«Те, кто выжил» (2025)

Киран Эллиотт возвращается в родной приморский городок после давней трагедии, но прошлое не отпускает. Вскоре находят тело девушки, и привычная жизнь героя оказывается под угрозой.

Атмосфера маленького города с тайнами и коллективным молчанием держит зрителей в перманентном напряжении.

Один из комментариев зрителей звучит так:

«Редкий случай, когда сюжет напоминает не кино, а кошмарный сон, из которого невозможно выйти».

«Кодекс молчания» (2025)

Глухая девушка Элисон помогает полиции, читая по губам бандитов с камер наблюдения. Но чем глубже она погружается в расследование, тем острее становится личный выбор — правда или чувства.

«Это не просто триллер, а история о хрупкости доверия», — пишут зрители.

Другие отмечают, что сериал «заставляет смотреть не отрываясь, потому что каждое движение губ может стоить жизни».

«В полете» (2025)

Стюардесса Джо вынуждена перевозить запрещенные грузы, чтобы вытащить сына из тюрьмы.

Каждый рейс — смертельная игра, где врагом может оказаться кто угодно.

«Смотрела на одном дыхании — сердце колотилось, как в турбулентности», — делятся впечатлениями зрители.

Другие называют этот триллер «самым напряженным сериалом года».

Сериал IMDb Rotten Tomatoes (критики) Те, кто выжил (2025) 8.2 100% Кодекс молчания (2025) 8.4 100% В полете (2025) 8.1 100%

