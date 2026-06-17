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Книголюбы уверены, что оригинал всегда лучше экранизации: но эти 3 сериала куда круче первоисточника

17 июня 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дневники вампира»

Редкие случаи в кинематографе.

Многие зрители уверены: книга всегда лучше экранизации. Чаще всего так и бывает. Но иногда создатели сериалов настолько удачно перерабатывают первоисточник, что экранная версия начинает жить собственной жизнью и даже превосходит оригинал. Именно это произошло с тремя популярными проектами, которые давно обзавелись армией поклонников.

«Дневники вампира» превратили подростковый роман в культовую франшизу

Сегодня сложно представить телевизионную фантастику без «Дневников вампира». Сериал прожил восемь сезонов, подарил зрителям десятки ярких персонажей и породил сразу несколько спин-оффов.

При этом книги Лизы Джейн Смит были куда менее масштабными. Авторы сериала серьезно переработали характеры героев, сделали отношения между ними сложнее и эмоциональнее. Особенно выиграли Деймон, Кэролайн и древние вампиры, которые в итоге стали одними из самых любимых персонажей франшизы.

Во многом именно благодаря этим изменениям сериал сумел удерживать внимание зрителей на протяжении многих лет.

«Бриджертоны» добавили истории настоящего волшебства

Кадр из сериала «Бриджертоны»

Книги Джулии Куинн пользовались успехом среди поклонников романтической литературы задолго до выхода экранизации. Но именно сериал Netflix сделал историю семьи Бриджертонов мировым феноменом.

Создатели расширили сюжет, глубже раскрыли второстепенных героев и уделили больше внимания семейным отношениям. Кроме того, проект получил роскошные костюмы, современное музыкальное сопровождение и яркую сказочную атмосферу.

В результате экранная версия оказалась гораздо богаче и эмоциональнее оригинала.

«Волшебники» раскрыли потенциал истории лучше книг

Трилогия Льва Гроссмана всегда вызывала споры среди читателей. Одни считали ее свежим взглядом на жанр фэнтези, другие критиковали за слишком сложного и не всегда приятного главного героя.

Сериал Syfy исправил многие проблемы первоисточника. Авторы сделали историю более обширной, уделив внимание не только Квентину, но и другим персонажам. Джулия, Марго и Пенни получили гораздо больше экранного времени и стали важной частью сюжета.

Кроме того, магический мир Филлори на экране выглядит живым и настоящим, а отношения между героями получились значительно интереснее, чем в книгах.

Когда сериал превосходит книгу

Подобные случаи встречаются редко, но именно поэтому они так интересны. «Дневники вампира», «Бриджертоны» и «Волшебники» показывают, что талантливая экранизация может не только сохранить лучшие идеи автора, но и раскрыть их с новой, более увлекательной стороны.

Фото: Кадр из сериала «Дневники вампира»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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