«Клуни так хорош, что забываешь дышать»: сериал «Джей Келли» от Netflix взял 86% у зрителей — и это только начало

Джордж Клуни возвращается в центр внимания — и делает это настолько убедительно, что о нём снова говорят как о звезде первой величины.

Фильм «Джей Келли» вышел на Netflix и быстро поднялся в топы платформы. Главная причина интереса — яркая роль Джорджа Клуни, про которую критики говорят: «Клуни так хорош, что забываешь дышать».

Зрительская оценка в 86% на Rotten Tomatoes показывает, что публика приняла работу тепло.

О чём рассказывает «Джей Келли»

История знакомит зрителей с успешным актёром, который после завершения новой работы пытается восстановить отношения с младшей дочерью.

Поездка в Европу под видом получения почётной награды становится способом пересмотреть собственный путь, вспомнить ключевые роли и понять, какой ценой построена его карьера.

Почему роль легла на Клуни так точно

Джордж Клуни играет героя с редким сочетанием самоиронии и внутреннего напряжения, он многое видел, но и многое потерял.

Эта интонация давно не появлялась в его проектах, поэтому зрительский интерес ощущается вполне объяснимо.

Поддержка сильного состава

Адам Сэндлер, сыгравший менеджера Рона, добавляет истории глубины. Его герой не просто сопровождает актёра, а проживает собственный путь — смешной, неловкий, иногда болезненный.

За что фильм собирает высокие оценки

Ной Баумбах, автор сценария и режиссёр, делает историю не только про актёрскую карьеру, но и про цену, которую платят люди за свою публичность.

Финальная часть, где Келли сталкивается с собственным прошлым, создаёт эффект завершённости и оставляет послевкусие глубокого личного признания.

Также прочитайте: Как создавали огненные миры Пандоры: секреты съёмок нового «Аватара» — от живого пламени до «умного» пепла