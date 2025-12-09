Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Как создавали огненные миры Пандоры: секреты съёмок нового «Аватара» — от живого пламени до «умного» пепла

Как создавали огненные миры Пандоры: секреты съёмок нового «Аватара» — от живого пламени до «умного» пепла

9 декабря 2025 08:00
«Аватар: Пламя и пепел» (2025)

Стихия стала полноценным персонажем картины Кэмерона.

«Аватар: Пламя и пепел», фильм 2025 года, оказался одним из технически сложных в карьере Джеймса Кэмерона.

Огненная глава вселенной Пандоры потребовала не просто новых визуальных решений — команде пришлось заново переосмыслить сами принципы работы со стихией. Огонь, лава и пепел здесь не декоративный фон, а самостоятельная среда, которая реагирует на актёров и меняет динамику сцены.

Новая система живого пламени

Огонь в фильме не анимировали вручную — он моделировался в реальном времени и реагировал на ветер, движение персонажей и изменения температуры вокруг.

Благодаря этому каждое пламя на экране получилось уникальным: в сценах с пожарами и извержениями огонь будто «играл» свою собственную роль.

Точечная запись движений и эмоций

Для съёмок использовали обновлённую систему захвата мимики: камеры фиксировали малейшие вибрации кожи, дрожание губ и реакцию на стресс.

В эпизодах с Рейни техника уловила, как тело реагирует на страх — и это влияло на цифровую среду вокруг, включая огонь, который менял форму в ответ на движение.

Тени, которые движутся как дым

Создатели разработали метод создания теней, реагирующих на свет и тепло. В сцене у вулкана тень Тарука не падает на землю привычным образом — она поднимается вверх и растворяется, подчиняясь физике горячего воздуха.

Такие детали сделали огненные сцены реалистичнее и объёмнее.

Пепел и лава как часть живой среды

Среда в огненном мире Пандоры «работала» вместе с героями: пепел следовал за порывами ветра, обугленные деревья реагировали на вибрации, а лава меняла направление потока.

Для воздушных сцен построили огромные макеты дирижаблей, а полёты снимали на механических конструкциях, имитирующих движение икранов.

Как создавали звук огненной Пандоры

Звуковую дорожку собирали в обратной последовательности, чтобы подчеркнуть нелинейность времени на Пандоре.

В трейлере финальный крик Нейтири звучит первым, затем огонь гаснет и возвращается назад в пространство. Такой приём стал главным эмоциональным акцентом фильма.

Где проходили съёмки

Ключевые сцены снимали в Новой Зеландии — те же холмы и леса Веллингтона вновь стали Пандорой. В Калифорнии работали над вулканами и поселениями Людей пепла, создавая самые сложные цифровые элементы.

Чтобы актёры не «старели» между частями, съёмки третьего фильма шли параллельно со вторым.

«Аватар: Пламя и пепел» стал переходом от водного мира ко вселенной огня. Новые технологии дали Кэмерону возможность превратить стихию в смысловой инструмент — и в результате огонь в фильме ощущается не эффектом, а живым существом.

Мировая премьера картины состоится 19 декабря 2025 года.

Также прочитайте: Создатели «Аватара» случайно заспойлерили, кто выживет до финала франшизы: к пятому фильму герои переместятся на Землю

Фото: Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Клуни так хорош, что забываешь дышать»: сериал «Джей Келли» от Netflix взял 86% у зрителей — и это только начало «Клуни так хорош, что забываешь дышать»: сериал «Джей Келли» от Netflix взял 86% у зрителей — и это только начало Читать дальше 10 декабря 2025
Нагиев возвращается, семья распадается: трейлер «Елок 12» намекнул на самую драматичную линию за всю историю франшизы (видео) Нагиев возвращается, семья распадается: трейлер «Елок 12» намекнул на самую драматичную линию за всю историю франшизы (видео) Читать дальше 10 декабря 2025
Премьера, которой боятся фанаты классики: что известно о новых «Приключениях Шурика» и почему мнения так расходятся Премьера, которой боятся фанаты классики: что известно о новых «Приключениях Шурика» и почему мнения так расходятся Читать дальше 10 декабря 2025
«Хамнет» — это 3 номинации на «Золотой глобус» и 100% одобрение критиков: но зрители не считают его идеальным «Хамнет» — это 3 номинации на «Золотой глобус» и 100% одобрение критиков: но зрители не считают его идеальным Читать дальше 9 декабря 2025
Слишком сложный, слишком длинный, слишком распиаренный? Фаворита «Золотого глобуса» «Битву за битвой» разносят зрители Слишком сложный, слишком длинный, слишком распиаренный? Фаворита «Золотого глобуса» «Битву за битвой» разносят зрители Читать дальше 9 декабря 2025
Кто снялся в новогоднем фильме «Ёлки 12»: актёрский состав возвращается к истокам и получает новое дыхание Кто снялся в новогоднем фильме «Ёлки 12»: актёрский состав возвращается к истокам и получает новое дыхание Читать дальше 9 декабря 2025
На фестивале «Зимний» выбрали лучший фильм 2025 года — в главной роли потрясающий Никита Ефремов: какие проекты еще удостоились наград На фестивале «Зимний» выбрали лучший фильм 2025 года — в главной роли потрясающий Никита Ефремов: какие проекты еще удостоились наград Читать дальше 8 декабря 2025
«Это словно "Безумный Макс" на Пандоре»: критики уже посмотрели третий «Аватар» — и вот честные мнения «Это словно "Безумный Макс" на Пандоре»: критики уже посмотрели третий «Аватар» — и вот честные мнения Читать дальше 8 декабря 2025
В 2023 году эта история наделала много шума: в основе российского триллера – реальное громкое дело Андроновой, у которой украли голос в век ИИ В 2023 году эта история наделала много шума: в основе российского триллера – реальное громкое дело Андроновой, у которой украли голос в век ИИ Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше