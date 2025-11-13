Клиника Каверина — на самом деле даже не больница: где снимали сериал «Акушер»

Нужные места нашли не так далеко от Москвы.

До премьеры второго сезона сериала «Акушер» с Никитой Панфиловым в главной роли осталось всего несколько дней. Команда не стала менять исполнителей центральных ролей, как и место съемок. Производство велось недалеко от Москвы.

Где снимали сериал «Акушер»

Сериал знакомит с военным хирургом Глебом Кавериным. После командировки он возвращается в Нижний Новгород, где его ждут непростые приключения и неожиданная слава.

Создатели проекта решили снимать историю именно в тех местах, где она происходит. Первый сезон почти полностью сняли в Нижнем Новгороде и его окрестностях.

В кадр попали прекрасные виды города с высоты, речной вокзал и уютные набережные. Съемки проходили на улице Семашко, у жилого комплекса «Каскад» и на площади Ленина.

А вот перинатальный центр, где работает главный герой, на самом деле — загородный отель «Чайка» в Дзержинске.

Многие сцены также родились в старинном Арзамасе. Небольшую часть материала сняли в Москве и Подмосковье.

Второй сезон создатели вновь снимали в знакомых нижегородских локациях. Работа велась еще зимой.

Сюжет 2 сезона сериала «Акушер»

Второй сезон начинается спустя несколько месяцев после предыдущего финала. Глеб Каверин наконец пытается устроить личную жизнь и создать семью с Леной. Однако покой ему только снится.

Его бывшая жена ждет ребенка, и личность отца остается загадкой. Одновременно на пути Глеба появляется новая преграда — жестокая Татьяна Жарова. Она становится новой заведующей отделением.

Жарова вступает в сговор с заклятым врагом Каверина, криминальным авторитетом Брагиным. Вместе они планируют окончательно выжить главного героя из больницы. Узнать, что ждет Глеба дальше, можно будет уже 17 ноября на канале НТВ.

Ранее портал «Киноафиша» писал график выхода серий.