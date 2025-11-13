Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Клиника Каверина — на самом деле даже не больница: где снимали сериал «Акушер»

Клиника Каверина — на самом деле даже не больница: где снимали сериал «Акушер»

13 ноября 2025 18:08
Кадр из сериала «Акушер»

Нужные места нашли не так далеко от Москвы.

До премьеры второго сезона сериала «Акушер» с Никитой Панфиловым в главной роли осталось всего несколько дней. Команда не стала менять исполнителей центральных ролей, как и место съемок. Производство велось недалеко от Москвы.

Где снимали сериал «Акушер»

Сериал знакомит с военным хирургом Глебом Кавериным. После командировки он возвращается в Нижний Новгород, где его ждут непростые приключения и неожиданная слава.

Создатели проекта решили снимать историю именно в тех местах, где она происходит. Первый сезон почти полностью сняли в Нижнем Новгороде и его окрестностях.

В кадр попали прекрасные виды города с высоты, речной вокзал и уютные набережные. Съемки проходили на улице Семашко, у жилого комплекса «Каскад» и на площади Ленина.

А вот перинатальный центр, где работает главный герой, на самом деле — загородный отель «Чайка» в Дзержинске.

Многие сцены также родились в старинном Арзамасе. Небольшую часть материала сняли в Москве и Подмосковье.

Второй сезон создатели вновь снимали в знакомых нижегородских локациях. Работа велась еще зимой.

Кадр из сериала «Акушер»

Сюжет 2 сезона сериала «Акушер»

Второй сезон начинается спустя несколько месяцев после предыдущего финала. Глеб Каверин наконец пытается устроить личную жизнь и создать семью с Леной. Однако покой ему только снится.

Его бывшая жена ждет ребенка, и личность отца остается загадкой. Одновременно на пути Глеба появляется новая преграда — жестокая Татьяна Жарова. Она становится новой заведующей отделением.

Кадр из сериала «Акушер»

Жарова вступает в сговор с заклятым врагом Каверина, криминальным авторитетом Брагиным. Вместе они планируют окончательно выжить главного героя из больницы. Узнать, что ждет Глеба дальше, можно будет уже 17 ноября на канале НТВ.

Ранее портал «Киноафиша» писал график выхода серий.

Фото: Кадры из сериала «Акушер»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Будут стрелять по мне…»: эту цитату из «Бригады» знает каждый, а что насчет еще шести реплик — кто именно сказал их в сериале? (тест) «Будут стрелять по мне…»: эту цитату из «Бригады» знает каждый, а что насчет еще шести реплик — кто именно сказал их в сериале? (тест) Читать дальше 14 ноября 2025
Никакого Хоукинса на самом деле нет, а «Изнанка» расположена прямо в центре Америки: где снимали «Очень странные дела» Никакого Хоукинса на самом деле нет, а «Изнанка» расположена прямо в центре Америки: где снимали «Очень странные дела» Читать дальше 14 ноября 2025
«Почувствовать себя Макеевым — это интересно»: во 2 сезоне «Новой смены» вернется звезда «Молодежки» «Почувствовать себя Макеевым — это интересно»: во 2 сезоне «Новой смены» вернется звезда «Молодежки» Читать дальше 11 ноября 2025
Зрители не верили Самарину до самого финала: кто в итоге убил родителей Меглина? Зрители не верили Самарину до самого финала: кто в итоге убил родителей Меглина? Читать дальше 11 ноября 2025
Как Меглин вылечился? Герою «Метода» пришлось вспомнить сначала самое страшное Как Меглин вылечился? Герою «Метода» пришлось вспомнить сначала самое страшное Читать дальше 11 ноября 2025
Миллионы зрителей не отрывались до самого финала: чем закончился гарантированный хит ноября «Константинополь» Миллионы зрителей не отрывались до самого финала: чем закончился гарантированный хит ноября «Константинополь» Читать дальше 10 ноября 2025
Эта сцена из фильма решила судьбу Бодрова: что именно снимали в «Связном» в роковой день схода ледника Эта сцена из фильма решила судьбу Бодрова: что именно снимали в «Связном» в роковой день схода ледника Читать дальше 14 ноября 2025
«Воскрешение» только всех возмутило: в чем смысл концовки Матрицы? «Воскрешение» только всех возмутило: в чем смысл концовки Матрицы? Читать дальше 14 ноября 2025
Российский сериал шведы признали лучшим в 2025 году: тот случай, когда русские и иностранцы единодушны Российский сериал шведы признали лучшим в 2025 году: тот случай, когда русские и иностранцы единодушны Читать дальше 14 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше