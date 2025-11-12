Панфилов в роли Каверина возвращается: 20 серий «Акушера 2» покажут всего за две недели – расписание тут

На НТВ стартует второй сезон сериала «Акушер» — продолжение истории харизматичного врача Глеба Каверина, которого играет Никита Панфилов.

Первый сезон стал одним из самых обсуждаемых проектов канала, и теперь создатели решили не растягивать интригу: новые 20 серий выйдут в рекордном темпе — всего за две недели, сообщает дзен-канал Мир современного кино.

Когда стартует премьера

Показ начнётся в понедельник, 17 ноября, сразу с двух серий. Затем НТВ сохранит формат двойных премьер каждый вечер — с понедельника по пятницу. Финал запланирован на 28 ноября, когда зрители увидят заключительные эпизоды.

График выхода серий:

17 ноября — первая и вторая серии

18 ноября — третья и четвёртая

19 ноября — пятая и шестая

20 ноября — седьмая и восьмая

21 ноября — девятая и десятая

24 ноября — одиннадцатая и двенадцатая

25 ноября — тринадцатая и четырнадцатая

26 ноября — пятнадцатая и шестнадцатая

27 ноября — семнадцатая и восемнадцатая

28 ноября — девятнадцатая и двадцатая

Что ждёт зрителей во втором сезоне

Режиссёр Денис Карро, известный по «Горячей точке» и первому «Акушеру», рассказал, что Глеб Каверин снова окажется в эпицентре человеческих драм и конфликтов.

Герою придётся противостоять новому антагонисту — криминальному авторитету Брагину, которого сыграл Владимир Бутенко.

«Человеческие отношения для нас по-прежнему на первом месте, а перинатальный центр — это лишь пространство, где герои раскрываются», — сказал Карро.

Также Глеб Каверин окажется между тремя женщинами — официальной женой Мариной, нынешней любимой Еленой Елагиной и бывшей возлюбленной Татьяной Жаровой, которая возникнет в новом сезоне в лице заведующей отделением.

В актёрском составе — Елена Лотова, Полина Давыдова, Ирина Таранник, Артём Осипов, Виктория Романенко, Юлия Такшина и Иван Агапов. У многих персонажей появятся новые линии.

Почему второй сезон может стать ещё популярнее

«Акушер 2» сочетает медицинскую драму и криминальный сюжет, при этом не теряет внимания к эмоциям и характерам. Глеб Каверин остаётся тем, кого зрители одновременно осуждают и восхищаются. Его решения вызывают споры, но именно в этом — главный двигатель сериала.

