Панфилов в роли Каверина возвращается: 20 серий «Акушера 2» покажут всего за две недели – расписание тут

На НТВ стартует второй сезон сериала «Акушер» — продолжение истории харизматичного врача Глеба Каверина, которого играет Никита Панфилов.
Первый сезон стал одним из самых обсуждаемых проектов канала, и теперь создатели решили не растягивать интригу: новые 20 серий выйдут в рекордном темпе — всего за две недели, сообщает дзен-канал Мир современного кино.
Когда стартует премьера
Показ начнётся в понедельник, 17 ноября, сразу с двух серий. Затем НТВ сохранит формат двойных премьер каждый вечер — с понедельника по пятницу. Финал запланирован на 28 ноября, когда зрители увидят заключительные эпизоды.
График выхода серий:
17 ноября — первая и вторая серии
18 ноября — третья и четвёртая
19 ноября — пятая и шестая
20 ноября — седьмая и восьмая
21 ноября — девятая и десятая
24 ноября — одиннадцатая и двенадцатая
25 ноября — тринадцатая и четырнадцатая
26 ноября — пятнадцатая и шестнадцатая
27 ноября — семнадцатая и восемнадцатая
28 ноября — девятнадцатая и двадцатая
Что ждёт зрителей во втором сезоне
Режиссёр Денис Карро, известный по «Горячей точке» и первому «Акушеру», рассказал, что Глеб Каверин снова окажется в эпицентре человеческих драм и конфликтов.
Герою придётся противостоять новому антагонисту — криминальному авторитету Брагину, которого сыграл Владимир Бутенко.
«Человеческие отношения для нас по-прежнему на первом месте, а перинатальный центр — это лишь пространство, где герои раскрываются», — сказал Карро.
Также Глеб Каверин окажется между тремя женщинами — официальной женой Мариной, нынешней любимой Еленой Елагиной и бывшей возлюбленной Татьяной Жаровой, которая возникнет в новом сезоне в лице заведующей отделением.
В актёрском составе — Елена Лотова, Полина Давыдова, Ирина Таранник, Артём Осипов, Виктория Романенко, Юлия Такшина и Иван Агапов. У многих персонажей появятся новые линии.
Почему второй сезон может стать ещё популярнее
«Акушер 2» сочетает медицинскую драму и криминальный сюжет, при этом не теряет внимания к эмоциям и характерам. Глеб Каверин остаётся тем, кого зрители одновременно осуждают и восхищаются. Его решения вызывают споры, но именно в этом — главный двигатель сериала.
Также прочитайте: Декабрь на НТВ будет с огоньком: выходит новый криминальный хит, а также продолжения сериалов-легенд