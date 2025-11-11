Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Декабрь на НТВ будет с огоньком: выходит новый криминальный хит, а также продолжения сериалов-легенд

Декабрь на НТВ будет с огоньком: выходит новый криминальный хит, а также продолжения сериалов-легенд

11 ноября 2025 17:09
Кадр из сериала «Скорая помощь», «Золотое дно», «Тоннель»

Сетка канала превращается в мини-премьерный фестиваль.

Декабрь традиционно становится самым плотным месяцем для НТВ — и в этом году канал не изменяет себе.

В эфир возвращаются медицинские хиты, продолжается марафон громких франшиз, а из новинок зрителей ждёт «Жар» — сериал, который ещё до выхода называют будущим хитом благодаря сильному касту и редкой для российского ТВ тематике.

«Скорая помощь 8» (2025). Возвращение легенды прайм-тайма

Декабрь официально открывает новый сезон популярной франшизы — с 1 по 14 декабря канал покажет все серии «Скорой помощи 8». Это продолжение истории команды врачей, которые уже много лет остаются одними из самых узнаваемых экранных героев НТВ.

В главных ролях — Гоша Куценко, Екатерина Волкова, Александр Тютин, Пётр Баранчеев, Степан Куликов, Светлана Брюханова, Вячеслав Разбегаев, Ангелина Селезнёва, Татьяна Косач-Брындина, Алексей Лонгин и другие

Режиссёр сезона — Богдан Дробязко.

Рейтинги прошлых сезонов на КиноПоиске — 7.6, аудитория ждёт продолжения безоговорочно.

«Тоннель» (2025). Премьера от KION, которая выходит в эфир НТВ

Также дзен-канал Мир современного кино сообщает, что в декабре на телеканал приходит мистико-криминальный сериал «Тоннель» — совместный проект KION и НТВ.

Главные роли исполнили: Елизавета Боярская, Сергей Гилев, Таисья Калинина, Даниил Страхов, Мамука Патарава, Влад Фурман, Александр Аверин, Александр Семчев и другие.

Режиссёр — Флюза Фархшатова, знакомая зрителям по работе над комедией «О чём говорят мужчины. Продолжение» и драмой «Спроси Марту».

События «Тоннеля» разворачиваются в маленьком приграничном городке рядом с финской границей. Светлана Суворова много лет служит в таможне и известна как один из самых строгих и неподкупных сотрудников. За принципиальность она нажила себе множество врагов среди тех, кто привык решать вопросы неофициальными способами.

Когда контрабандные группы начинают расширять влияние в регионе, давление на Светлану усиливается. Ситуация выходит из-под контроля, когда бандиты похищают её мужа, пытаясь заставить героиню закрыть глаза на крупную схему перевозок. Перед ней встает прямой выбор: сохранить профессиональную честность или вступить в игру преступников, чтобы вернуть близкого человека.

«Золотое дно 2» (2025). Скандальная бизнес-сага возвращается

Во втором сезоне «Золотого дна» положение семьи Градовых стремительно ухудшается. Холдинг «Галактика» оказывается под санкциями, из-за чего компания теряет контракты и финансовую устойчивость. В этот момент в игру вступает новый противник — предприниматель Верещагин (Даниил Страхов).

После конфликта с Градовым-старшим он решает воспользоваться ситуацией и фактически забрать активы компании, действуя жёстко и без оглядки на последствия.

На фоне внешнего давления внутри семьи назревает кризис управления: «Галактике» нужен человек, который сможет удержать структуру от распада и провести её через финансовый обвал.

Во втором сезоне играют Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Наталия Вдовина, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Марина Ворожищева, Юрий Насонов, Даниил Страхов, Игорь Верник и другие.

Режиссёр проекта — Илья Ермолов.

Второй сезон включает 10 серий.

«Жар» (2025). Будущий хит канала

Криминальный сериал «Жар» выходит на телевидении сразу после премьеры на ИВИ. Его называют будущим хитом НТВ, поскольку у канала давно не было такого сочетания — яркая жанровая смесь, крупный актерский состав и режиссёр, который умеет делать динамичные, зрительские проекты.

Плюс история про шеф-повара, попавшего в мафиозные разборки, — редкий для российского ТВ сюжет, и именно такие новинки обычно собирают высокие рейтинги.

Главный герой — Марк Левинский, талантливый, но крайне сложный в общении шеф-повар. После громкого конфликта его увольняют из топового московского ресторана.

Марк решает доказать свою самостоятельность и запускает собственный проект вместе с начинающим поваром Аароном. Однако поиск инвестиций приводит их не к бизнес-ангелам, а к сербской мафии, у которой герои быстро оказываются в долгу.

Новая реальность заставляет Левинского пересмотреть своё поведение и отношения с близкими.

В главных ролях — Даниил Воробьёв, Марк Эйдельштейн и Аня Чиповская.

Режиссёр сериала — Артём Аксененко.

Также прочитайте: Есения исчезнет, но появятся сразу две звезды из «Слова пацана»: что приготовил нам новый сезон «Метода»

Фото: Кадр из сериала «Скорая помощь», «Золотое дно», «Тоннель»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину?»: фанаты «Метода» раскритиковали продолжение еще до премьеры «Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину?»: фанаты «Метода» раскритиковали продолжение еще до премьеры Читать дальше 11 ноября 2025
Мама-Кошка в мультике «Три кота» готовит овощной крем-суп только так: идеальный обед для промозглой осени Мама-Кошка в мультике «Три кота» готовит овощной крем-суп только так: идеальный обед для промозглой осени Читать дальше 11 ноября 2025
От Гармаша до Боярской: 5 мини-сериалов НТВ, которые цепляют сильнее, чем «Пес» и «Ментовские войны» От Гармаша до Боярской: 5 мини-сериалов НТВ, которые цепляют сильнее, чем «Пес» и «Ментовские войны» Читать дальше 11 ноября 2025
«Почувствовать себя Макеевым — это интересно»: во 2 сезоне «Новой смены» вернется звезда «Молодежки» «Почувствовать себя Макеевым — это интересно»: во 2 сезоне «Новой смены» вернется звезда «Молодежки» Читать дальше 11 ноября 2025
Зрители не верили Самарину до самого финала: кто в итоге убил родителей Меглина? Зрители не верили Самарину до самого финала: кто в итоге убил родителей Меглина? Читать дальше 11 ноября 2025
«Волшебный участок-2» стартовал, 1 эпизод уже оценили миллионы: когда выйдут остальные серии и кто появится в Петербурге «Волшебный участок-2» стартовал, 1 эпизод уже оценили миллионы: когда выйдут остальные серии и кто появится в Петербурге Читать дальше 11 ноября 2025
Как Меглин вылечился? Герою «Метода» пришлось вспомнить сначала самое страшное Как Меглин вылечился? Герою «Метода» пришлось вспомнить сначала самое страшное Читать дальше 11 ноября 2025
«Если бы "Зачарованные" связались с криминалом»: от нового сериала «Химкинские ведьмы» ничего не ждали, а он уже оказался хитом «Если бы "Зачарованные" связались с криминалом»: от нового сериала «Химкинские ведьмы» ничего не ждали, а он уже оказался хитом Читать дальше 11 ноября 2025
Не успеете моргнуть — и поймете, что в «Методе» все не так просто: кто и зачем убил отца Есении Не успеете моргнуть — и поймете, что в «Методе» все не так просто: кто и зачем убил отца Есении Читать дальше 11 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше