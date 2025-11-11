Декабрь на НТВ будет с огоньком: выходит новый криминальный хит, а также продолжения сериалов-легенд

Декабрь традиционно становится самым плотным месяцем для НТВ — и в этом году канал не изменяет себе.

В эфир возвращаются медицинские хиты, продолжается марафон громких франшиз, а из новинок зрителей ждёт «Жар» — сериал, который ещё до выхода называют будущим хитом благодаря сильному касту и редкой для российского ТВ тематике.

«Скорая помощь 8» (2025). Возвращение легенды прайм-тайма

Декабрь официально открывает новый сезон популярной франшизы — с 1 по 14 декабря канал покажет все серии «Скорой помощи 8». Это продолжение истории команды врачей, которые уже много лет остаются одними из самых узнаваемых экранных героев НТВ.

В главных ролях — Гоша Куценко, Екатерина Волкова, Александр Тютин, Пётр Баранчеев, Степан Куликов, Светлана Брюханова, Вячеслав Разбегаев, Ангелина Селезнёва, Татьяна Косач-Брындина, Алексей Лонгин и другие

Режиссёр сезона — Богдан Дробязко.

Рейтинги прошлых сезонов на КиноПоиске — 7.6, аудитория ждёт продолжения безоговорочно.

«Тоннель» (2025). Премьера от KION, которая выходит в эфир НТВ

Также дзен-канал Мир современного кино сообщает, что в декабре на телеканал приходит мистико-криминальный сериал «Тоннель» — совместный проект KION и НТВ.

Главные роли исполнили: Елизавета Боярская, Сергей Гилев, Таисья Калинина, Даниил Страхов, Мамука Патарава, Влад Фурман, Александр Аверин, Александр Семчев и другие.

Режиссёр — Флюза Фархшатова, знакомая зрителям по работе над комедией «О чём говорят мужчины. Продолжение» и драмой «Спроси Марту».

События «Тоннеля» разворачиваются в маленьком приграничном городке рядом с финской границей. Светлана Суворова много лет служит в таможне и известна как один из самых строгих и неподкупных сотрудников. За принципиальность она нажила себе множество врагов среди тех, кто привык решать вопросы неофициальными способами.

Когда контрабандные группы начинают расширять влияние в регионе, давление на Светлану усиливается. Ситуация выходит из-под контроля, когда бандиты похищают её мужа, пытаясь заставить героиню закрыть глаза на крупную схему перевозок. Перед ней встает прямой выбор: сохранить профессиональную честность или вступить в игру преступников, чтобы вернуть близкого человека.

«Золотое дно 2» (2025). Скандальная бизнес-сага возвращается

Во втором сезоне «Золотого дна» положение семьи Градовых стремительно ухудшается. Холдинг «Галактика» оказывается под санкциями, из-за чего компания теряет контракты и финансовую устойчивость. В этот момент в игру вступает новый противник — предприниматель Верещагин (Даниил Страхов).

После конфликта с Градовым-старшим он решает воспользоваться ситуацией и фактически забрать активы компании, действуя жёстко и без оглядки на последствия.

На фоне внешнего давления внутри семьи назревает кризис управления: «Галактике» нужен человек, который сможет удержать структуру от распада и провести её через финансовый обвал.

Во втором сезоне играют Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Наталия Вдовина, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Марина Ворожищева, Юрий Насонов, Даниил Страхов, Игорь Верник и другие.

Режиссёр проекта — Илья Ермолов.

Второй сезон включает 10 серий.

«Жар» (2025). Будущий хит канала

Криминальный сериал «Жар» выходит на телевидении сразу после премьеры на ИВИ. Его называют будущим хитом НТВ, поскольку у канала давно не было такого сочетания — яркая жанровая смесь, крупный актерский состав и режиссёр, который умеет делать динамичные, зрительские проекты.

Плюс история про шеф-повара, попавшего в мафиозные разборки, — редкий для российского ТВ сюжет, и именно такие новинки обычно собирают высокие рейтинги.

Главный герой — Марк Левинский, талантливый, но крайне сложный в общении шеф-повар. После громкого конфликта его увольняют из топового московского ресторана.

Марк решает доказать свою самостоятельность и запускает собственный проект вместе с начинающим поваром Аароном. Однако поиск инвестиций приводит их не к бизнес-ангелам, а к сербской мафии, у которой герои быстро оказываются в долгу.

Новая реальность заставляет Левинского пересмотреть своё поведение и отношения с близкими.

В главных ролях — Даниил Воробьёв, Марк Эйдельштейн и Аня Чиповская.

Режиссёр сериала — Артём Аксененко.

