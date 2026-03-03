Из Киллиана Мерфи получился бы идеальный Волан-де-Морт: ждать ли нам звезду «Острых козырьков» в сериале про Гарри Поттера?

Актер поставил точку в слухах о своем участии в новом проекте.

Киллиан Мёрфи и Волан-де-Морт? Звучало как идеальный кастинг мечты. Холодный взгляд, тонкая ирония, умение играть тишиной — фанаты уже примеряли на него чёрную мантию. Но сам актёр расставил точки над i.

На вопрос журналиста о возможном участии в сериале «Гарри Поттер» звезда «Острых козырьков» ответил предельно ясно:

«Я категорически против. Можете вынести это в заголовок?» — заявил Мёрфи, не оставив пространства для домыслов. Никаких намёков, никакой игры в таинственность.

Новый сериал по вселенной Джоан Роулинг стартует в начале 2027 года. Проект рассчитан на семь сезонов — по числу книг — и обещает более подробную экранизацию, чем фильмы 2001–2011 годов. Роулинг консультирует сценаристов, а съёмки первого сезона уже близки к завершению.

При этом ключевые роли до сих пор не раскрыты. В частности, остаётся интригой, кто сыграет главного антагониста Волан-де-Морта. После Рэйфа Файнса планка задрана высоко, и студия явно не спешит с объявлением.

Мёрфи, похоже, решил держаться подальше от магического мира. И, судя по его интонации, возвращения к этому вопросу ждать не стоит.