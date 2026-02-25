Даже Килиан Мерфи не спас «Храм костей» от провала: продолжение фильма под вопросом

«28 лет спустя» с самого начала задумывали как старт полноценной трилогии, но теперь эти планы оказались под вопросом. Всё упирается в кассовый провал второй части под названием «Храм костей» — сборы оказались настолько скромными, что студия Sony Pictures, по слухам, решила заморозить работу над продолжением.

В соцсетях, посвящённых зомби‑франшизе, «Храм костей» уже начали называть финальной точкой всей истории.

«28 лет спустя»

Фильм задумывался как третья глава культовой зомби-саги. Вскоре, правда, просочились разговоры, что новая лента не завершает цикл, а напротив — открывает дорогу целой трилогии. Так или иначе, сиквел под названием «Часть II: Храм костей» запустили в производство почти сразу.

А к декабрю 2025-го в работу отправили и финальную часть, правда, без официального «зелёного света» студии она пока висит в подвешенном состоянии.

С коммерцией вышло неважно: первая лента с трудом наскребла 151 миллион долларов по миру, потратив 60, а вторая и вовсе рухнула в минус — 57 миллионов при бюджете в 63.

При этом пресса и зрители отзывались о фильмах вполне доброжелательно: у первого эпизода на RT 88% критической поддержки и 63% зрительской, а у второго цифры даже подскочили — 92 и 88 процентов соответственно.

Несмотря на это, инсайдеры твердят, что Sony крепко задумалась, стоит ли тащить дальше убыточную франшизу, и вполне может поставить на ней крест. В кулуарах поговаривают, что Netflix уже приценивается к правам на триквел, но Бойл, судя по слухам, стоит насмерть: финал должен жить на большом экране, и никакой стриминг его не заменит.

Киллиан Мерфи в триквеле

В финале «Храма костей» неожиданно появился Джим в исполнении Киллиана Мёрфи — тот самый герой, с которого начиналась вся франшиза ещё в «28 днях спустя». Предполагалось, что именно он станет центральной фигурой заключительной части трилогии.

Однако возвращение звезды «Оппенгеймера», похоже, не стало для Sony решающим аргументом: запускать третью серию студия пока не торопится. В соцсетях франшизы по случаю цифрового релиза «28 лет спустя 2» появилась фраза, которая насторожила поклонников: «Станьте свидетелями финала, которого вы ждали 28 лет».

Вторую часть там без лишних оговорок назвали завершением истории, и теперь всё больше похоже на то, что Дэнни Бойлу просто не дадут возможности закончить свою франшизу на большом экране.