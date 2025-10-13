Меню
Кэмерон рассказал, чего ждать от фильма «Аватар: Огонь и пепел»: третья часть будет самой мрачной

13 октября 2025 12:19
Кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел»

На’ви впервые станут врагами друг другу, хотя это казалось невозможным.

Пандора снова вспыхнет - но теперь не океаном, а пламенем. Что заставит синих гигантов поднять оружие против своих же? Почему те, кто раньше молился Эйве, теперь идут в бой с гневом в глазах? Джеймс Кэмерон наконец рассказал, чего ждать от третьей части — «Аватар: Огонь и пепел».

Действие начнётся всего через две недели после событий «Пути воды». Джейк и Нейтири переживают смерть старшего сына Нетейама - горе разрушает их семью. Джейк теряет себя и снова становится солдатом, ищущим утешения в войне. На этом фоне появляется новый народ - клан Пепла, живущий рядом с вулканами.

Эти на’ви владеют стихией огня и впервые за всю историю саги выступят антагонистами. Их лидер Варанг, сыгранная Уной Чаплин, готова защищать свой клан любыми средствами - даже если для этого придётся стать злодейкой.

Помимо пепельных, зрителей ждёт встреча с кочевыми Торговцами Ветром. Кэмерон описывает их как «цирк Пандоры» - ярких, шумных и свободных. Они станут противоположностью мрачным вулканическим кланам и добавят истории дыхания жизни.

«Огонь и пепел» обещает стать самой эмоциональной частью франшизы - не просто эффектным блокбастером, а фильмом о потере, гневе и попытке понять, где проходит грань между добром и злом. Кэмерон называет эту часть «самой личной» и предупреждает: под пламенем скрывается не только ярость, но и скорбь.

Фото: Кадр из фильма «Аватар: Огонь и пепел»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
