Кем стал сын Драко Малфоя из «Гарри Поттера»? Его судьба повернулась так, что он превзошел и отца, и деда

Финал «Даров Смерти» во Вселенной «Гарри Поттера» оставил нам красивую прощальную сцену: Гарри и Драко на платформе 9¾ провожают детей в Хогвартс, и камера будто говорит «всё». Но именно там начинается другая история.

Что было дальше? Кем стал тихий мальчик рядом с Малфоем? И почему судьба вывела его далеко за пределы семейной кармы?

Он вырос добрым — вопреки ожиданиям

Скорпиус Малфой не унаследовал ни снобизма Люциуса, ни заносчивости юного Драко. Его воспитывали иначе: мать Астория открыто отвергала чистокровные предрассудки. И мальчик вырос внимательным, мягким и удивительно человечным. В мире, где фамилия Малфой звучала как приговор, он оказался тем, кто помогает, а не причиняет боль.

Главный друг сына Гарри Поттера

Самое странное — именно сын Гарри стал ему ближе всех. Альбус и Скорпиус познакомились в поезде в первый же день, и их дружба пережила всё: слухи, насмешки, попытки взрослых их разъединить. Для Скорпиуса это был первый настоящий друг. А для Альбуса — человек, которого он не позволил никому отнять.

У него была трагедия, о которой Драко молчал

Скорпиус рано остался без матери: из-за семейного проклятия Астория умерла, когда ему не было и трёх лет. Это сильно изменило Драко — впервые за всю сагу он стал отцом, который бережёт, а не давит. И именно эта утрата сделала Скорпиуса тише, глубже и сильнее, чем кажется.

Он стал любимцем поклонников и сценической звездой

В «Проклятом дитя» образ Скорпиуса стал одним из самых ярких. Его первым сыграл Энтони Бойл — настолько талантливо, что получил номинацию на «Тони» и ударил по карьере с такой силой, что ушёл в большие проекты вроде «Тетриса» и «Повелителей неба», пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Он превзошёл своего отца

Скорпиус не повторил ошибок семьи. Он не строил себя избранным, не разделял людей по крови, не прятался за род. Он выбрал дружбу, честность и добро — то, что когда-то было недоступно юному Драко. И, возможно, именно поэтому он стал тем Малфоем, за которого болеют даже те, кто ненавидел всех предыдущих.

