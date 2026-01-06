Кем Пиппин и Мерри приходились Фродо на самом деле: в Братство хоббитов взяли «по блату»

Многие поклонники знают, что Фродо и Бильбо — родственники. Ласковое прозвище «дядюшка» — не просто формальность, ведь Бильбо действительно приходится Фродо двоюродным дядей.

Но за этим скрывается целая сеть родственных уз. Фродо состоит в родстве не только с Бильбо. Он также является дальним родственником Мерри и Пиппина, что делает их товарищество по приключениям ещё и крепким семейным союзом.

Фродо и Мерри

При первом знакомстве Мерри представлен просто как друг Фродо. Однако на самом деле они связаны родственными узами и принадлежат к одной большой семье. В жилах Фродо течёт брендибаковская кровь, что делает их близкими родственниками.

Проще всего проследить эту связь по приложениям к «Возвращению короля». Джон Толкин детально прописал там все родословные. Фродо фигурирует в трёх из четырёх древ, включая древо Брендибаков, где он и Мерри находятся на противоположных ветвях.

Ключевое связующее звено — дед Мерри, Роримак «Золотой». Он был родным братом матери Фродо, Примулы. Поэтому отец Мерри, Сарадок, приходится Фродо двоюродным братом.

А сам Мерри, соответственно, является его двоюродным племянником. Несмотря на формальную разницу в поколениях, они одного возраста и ведут себя как ровесники.

Фродо и Пиппин

Родство Фродо с Пиппином кажется чуть более сложным. Связь снова идёт по материнской линии, через бабушку Фродо, Мирабеллу Тук. У неё было много братьев и сестёр, и одним из них был Хильдигрим. Его правнуком как раз и является Пиппин.

Если смотреть на генеалогическое древо, Фродо приходится Пиппину троюродным дядей. А сам Пиппин, соответственно, является его троюродным племянником. Для Фродо это ветвь от матери, а для Пиппина — от отца.

Пиппин также состоит в родстве с Бильбо. А с Мерри они и вовсе простые двоюродные братья, так как их родители — родные брат и сестра.

Интересно, что семейные узы продолжились и в следующем поколении. После окончания истории дочь Сэма, Златовласка, вышла замуж за сына Пиппина, Фарамира. Так что дружба хоббитов скрепилась ещё и семейными узами, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

