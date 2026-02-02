«Каюсь, сразу загуглила убийцу и смотреть стало еще интереснее»: мой неожиданный сериал-запой «9 тел в мексиканском морге»

Я посмотрела все от начала до конца не вставая с дивана.

Села «на одну серию» — и пропала на 4,5 часа. Британский мини-сериал «9 тел в мексиканском морге» оказался из тех, что проглатываются за вечер.

Каюсь, в самом начале я загуглила, кто убийца. И знаете что? Смотреть стало только интереснее. Начинаешь замечать детали, взгляды, странные паузы.

История проста и потому цепляет. Самолет падает в мексиканских джунглях. Десять выживших остаются без связи и помощи. И очень быстро становится ясно — опасность не только вокруг, но и среди них.

Чем он так затягивает

Сериал снят как классический детектив даже в стиле Пуаро. Мало героев, одно пространство, растущее недоверие. У каждого скелеты в шкафу, и это не фигура речи. С каждой серией людей становится меньше (их убивают по одному), а подозрений больше.

Здесь нет лишней суеты. Напряжение держится на характерах и страхе. Кто-то врет, кто-то играет роль, кто-то просто пытается выжить. Атмосфера напоминает современные версии историй в духе Агаты Кристи.

Финал, о котором спорят

Развязка выходит эффектной. Убийцей оказывается тот, на кого до последнего не хочется думать (вам я секреты не буду рассказывать, но вы будете в шоке от концовки). Его план продуман и холоден. Финальная сцена оставляет вопрос без прямого ответа, но с ясным намеком.

Мне понравилось, что сериал не растянут. Шесть серий — и точка. Без пустых линий и затянутых разговоров. Это тот случай, когда формат мини-сериала работает идеально. Если любите детективы на вечер, где каждый может оказаться не тем, кем кажется, шанс велик, что вы тоже «пропадете» на несколько часов. Рекоммендую всем!