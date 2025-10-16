«Кайдзю №8» готовится к финалу: названа дата выхода 3 сезона и первые детали последней битвы

Зрителей ждёт решающая схватка Кафки Хибино с кайдзю №9, новые жертвы и завершение одной из самых громких историй последних лет.

Когда во втором сезоне «Кайдзю №8» Кафка Хибино нарушил приказ и превратился в чудовище, зрители поняли — дальше ставки будут только выше. Но чем закончится история, где герой — и человек, и монстр одновременно?

И главное — когда же выйдет третий, финальный сезон, который должен поставить точку в этой масштабной саге?

Что было раньше

«Кайдзю №8» стал одним из самых громких аниме последних лет. Сюжет о мире, где люди живут под постоянной угрозой нападения гигантских чудовищ, собрал аудиторию по всему миру — от Японии до России.

Здесь нет привычных спасителей, только уставшие бойцы и простые мечтатели вроде Кафки, который однажды получает шанс исполнить мечту и вступить в бой. Правда, не так, как он думал: внутри него просыпается монстр.

На чём закончился второй сезон

Финал второго сезона оставил зрителей на грани — кайдзю №9 развязал полномасштабную атаку, а Кафка нарушил приказ и снова превратился в чудовище. Его поступок спас людей, но выдал врагу всё, что тот хотел узнать. Теперь обе стороны готовятся к последней битве.

Когда ждать продолжение

Третий сезон «Кайдзю №8» уже объявлен как финальный. Его выход ожидается осенью 2026 года, хотя создатели допускают перенос премьеры на начало 2027-го. За производство вновь отвечает студия Production I.G, режиссёр — Сигэюки Мия, сценарий пишет Ичиро Окучи.

Что известно о финале

Финал будет жёстче, чем прежде. Много сражений, много потерь и ни одного случайного спасения. Манга, по которой снимается сериал, уже завершена — и её концовка вызвала споры. Одни сочли её слишком холодной, другие — честной. Возможно, в аниме добавят недостающую эмоцию, чтобы история Кафки Хибино прозвучала сильнее.

