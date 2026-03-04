Карамелька, Коржик и Компот едят кексы только по этому рецепту: вместо сахара в них — секретный ингредиент

Если дома есть маленькие поклонники мультфильма «Три кота», этот рецепт точно вызовет восторг. Карамелька, Коржик и Компот предлагают приготовить полезные кексы с брокколи и сыром — отличный вариант для перекуса или завтрака. Готовятся они быстро, а продукты — самые простые.
Что понадобится
- Брокколи — 200 г
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 120 мл
- Растительное масло — 60 мл
- Твердый сыр — 100 г
- Мука — 200 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
Ничего сложного — обычные продукты, которые легко найти в магазине.
Готовим шаг за шагом
Брокколи разберите на соцветия и отварите всего 3–4 минуты — она должна остаться яркой и слегка хрустящей. Затем мелко нарежьте.
Сыр натрите на тёрке. В миске взбейте яйца с молоком, маслом и щепоткой соли. Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, и перемешайте до однородности. В конце аккуратно вмешайте брокколи и сыр.
Разложите тесто по формочкам и отправьте в духовку при 180 °C примерно на 25 минут. Ориентируйтесь на золотистую корочку и приятный сырный аромат.
Почему стоит попробовать
Эти кексы — отличный вариант для школы, перекуса после кружков или семейного завтрака. Они мягкие, сытные и без лишнего сахара. А главное — их можно готовить вместе с детьми, превращая обычный вечер в маленькое кулинарное приключение.