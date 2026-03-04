Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Карамелька, Коржик и Компот едят кексы только по этому рецепту: вместо сахара в них — секретный ингредиент

Карамелька, Коржик и Компот едят кексы только по этому рецепту: вместо сахара в них — секретный ингредиент

4 марта 2026 14:44
Кадр из сериала «Три кота»

Они не только вкусные, но еще и полезные.

Если дома есть маленькие поклонники мультфильма «Три кота», этот рецепт точно вызовет восторг. Карамелька, Коржик и Компот предлагают приготовить полезные кексы с брокколи и сыром — отличный вариант для перекуса или завтрака. Готовятся они быстро, а продукты — самые простые.

Что понадобится

  • Брокколи — 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 120 мл
  • Растительное масло — 60 мл
  • Твердый сыр — 100 г
  • Мука — 200 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Ничего сложного — обычные продукты, которые легко найти в магазине.

Готовим шаг за шагом

Брокколи разберите на соцветия и отварите всего 3–4 минуты — она должна остаться яркой и слегка хрустящей. Затем мелко нарежьте.

Сыр натрите на тёрке. В миске взбейте яйца с молоком, маслом и щепоткой соли. Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, и перемешайте до однородности. В конце аккуратно вмешайте брокколи и сыр.

Разложите тесто по формочкам и отправьте в духовку при 180 °C примерно на 25 минут. Ориентируйтесь на золотистую корочку и приятный сырный аромат.

Почему стоит попробовать

Эти кексы — отличный вариант для школы, перекуса после кружков или семейного завтрака. Они мягкие, сытные и без лишнего сахара. А главное — их можно готовить вместе с детьми, превращая обычный вечер в маленькое кулинарное приключение.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У бабушки из «Трех котов» есть фирменный рецепт королевской ватрушки: готовить просто, а аромат — на весь дом У бабушки из «Трех котов» есть фирменный рецепт королевской ватрушки: готовить просто, а аромат — на весь дом Читать дальше 1 марта 2026
104 116 просмотров всего за 3 часа: на YouTube вышла новая серия «Маши и Медведя» «Колесо дружбы» — чем не подарок к 8 Марта? 104 116 просмотров всего за 3 часа: на YouTube вышла новая серия «Маши и Медведя» «Колесо дружбы» — чем не подарок к 8 Марта? Читать дальше 5 марта 2026
В Сети выбрали лучшую версию «Маугли» — «Союзмультфильм» остался не у дел: «От бандерлогов не по себе» В Сети выбрали лучшую версию «Маугли» — «Союзмультфильм» остался не у дел: «От бандерлогов не по себе» Читать дальше 4 марта 2026
Пока мечтаю о «Прыгунах», посмотрела другой мультфильм Pixar: один из лучших, которые я видела Пока мечтаю о «Прыгунах», посмотрела другой мультфильм Pixar: один из лучших, которые я видела Читать дальше 4 марта 2026
Новый «Аватар» от Pixar и 98% «свежести» на Rotten Tomatoes: почему мульт «Прыгуны» уже сравнивают с фильмом Кэмерона Новый «Аватар» от Pixar и 98% «свежести» на Rotten Tomatoes: почему мульт «Прыгуны» уже сравнивают с фильмом Кэмерона Читать дальше 3 марта 2026
Перед 8 Марта в топах «Маша и Медведь»: сборник «Девочки такие девочки!» бьёт рекорды просмотров — уже перевалило за 44 млн Перед 8 Марта в топах «Маша и Медведь»: сборник «Девочки такие девочки!» бьёт рекорды просмотров — уже перевалило за 44 млн Читать дальше 3 марта 2026
«Смешариков» в космос запустит тот самый Лукьянов: новый мультфильм выйдет уже в 2026 году «Смешариков» в космос запустит тот самый Лукьянов: новый мультфильм выйдет уже в 2026 году Читать дальше 3 марта 2026
Прямо сейчас этот мультфильм на ИВИ смотрит 251 тысяча зрителей: еще бы, ведь он — часть культовой франшизы Прямо сейчас этот мультфильм на ИВИ смотрит 251 тысяча зрителей: еще бы, ведь он — часть культовой франшизы Читать дальше 3 марта 2026
188 345 749 просмотров у «Маши и Медведя»: почему серия «Учитель танцев» стала весенним антистрессом (видео) 188 345 749 просмотров у «Маши и Медведя»: почему серия «Учитель танцев» стала весенним антистрессом (видео) Читать дальше 2 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше