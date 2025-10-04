Меню
Капризы, драки и срыв съемок: выходки этой голливудской звезды едва не поставили крест на первом «Хищнике»

4 октября 2025 11:50
Кадр из фильма «Хищник»

Актеру пришлось срочно искать замену.

Фантастический боевик «Хищник» прочно вошел в золотой фонд голливудского кино. Он положил начало масштабной медиафраншизе.

Новые части этой культовой саги продолжают выходить и сегодня, неизменно собирая многомиллионную аудиторию. В оригинальном фильме блистали такие звезды, как Арнольд Шварценеггер и Карл Уэзерс. Однако один из актеров едва не сорвал съемки этого знаменитого проекта своим поведением.

Кастинг в «Хищник»

Создатели «Хищника» хотели, чтобы вся команда выглядела впечатляюще. Им нужны были актеры с мощной физической формой, не уступавшие Шварценеггеру.

Еще более требовательным стал поиск исполнителя на роль инопланетного охотника. От актера ждали невероятной ловкости и скорости. Он должен был двигаться как настоящий ниндзя. Такой образ видели в молодом Жан-Клоде Ван Дамме, на которого и пал первоначальный выбор.

Кадр из фильма «Кровавый спорт»

Жан-Клод Ван Дамм в фильме «Хищник»

Вскоре создатели фильма осознали свою ошибку. Жан-Клод Ван Дамм оказался слишком низкорослым. На фоне могучего Шварценеггера он не смотрелся грозной силой.

К тому же, актер доставлял много хлопот. Он постоянно жаловался на неудобный костюм. Его поведение приводило к конфликтам на площадке. Однажды он даже устроил потасовку с каскадером.

Решающим моментом стало поведение Ван Дамма, когда он понял, что его лицо в кино скроет маска и никто его не увидит. Узнав это, он просто ушел со съемок без объяснения причин.

На его место срочно пригласили Кевина Питера Холла. Его рост составлял внушительные 220 сантиметров. Интересно, что этот актер появился в фильме дважды. Он также сыграл пилота вертолета в финальной сцене.

Кадр из фильма «Хищник»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что стало с Датчем после «Хищника».

Фото: Кадры из фильмов «Хищник» (1987), «Кровавый спорт» (1988)
Светлана Левкина
