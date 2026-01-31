Камерон Диаз, Николь Кидман, Алек Болдуин: как делают уборку звезды Голливуда (да, они тоже моют полы и посуду)

Почему-то кажется, что все актеры белоручки, но это не так.

Одержимость чистотой — вещь куда более распространенная, чем кажется. Особенно среди тех, чья жизнь проходит под прицелом камер. Голливуд давно доказал: порядок — это не только про быт, но и про контроль, успокоение и ощущение, что хотя бы дома все подчиняется правилам.

Камерон Диаз, например, считает уборку почти медитацией. Мыть полы и протирать пыль для нее — способ выдохнуть после съемок и перелетов. Без свечей и мантр, зато с тряпкой и ведром. Диаз не раз признавалась, что именно во время уборки у нее «проясняется голова».

Ким Кардашьян делегирует почти все, кроме ванной. Там порядок она наводит лично — слишком важная зона. Звезда говорила, что малейший беспорядок вызывает у нее раздражение, и она подозревает у себя ОКР. Для Ким чистота — не уют, а необходимость.

У Дэвида Бекхэма свои строгие ритуалы. Его выводит из себя нечетное количество предметов. В доме все разложено по цветам, симметрии и логике. Виктория Бекхэм рассказывала, что муж без сожалений выбрасывал «лишние» вещи, если они нарушали порядок.

Николь Кидман доверяет уборку профессионалам, но стирку считает почти магией. Она может часами наблюдать за процессом, считая его способом восстановить контроль в доме с детьми и животными.

Алек Болдуин не терпит кривых линий — сдвинутая книга тут же возвращается на место. А Гарри Стайлз однажды остановил тур ради генеральной уборки, после чего заставил команду переобуться в тапочки.

Голливудская чистота — не про стерильность. Скорее про попытку навести порядок там, где жизнь слишком шумная. Главное — чтобы тряпка оставалась помощником, а не хозяином.