«Аутсорс» стал лучшим сериалом 2025 года и подарил нам не только Волкова, но и странно уютный салат с кальмарами: Калимулин уплетал за обе щеки

27 декабря 2025 20:04
Кадр из сериала «Аутсорс» (2025)

Готовим блюдо и становимся ближе к любимым персонажам.

Пока десятки стриминговых платформ, телеканалов, кинокритиков и блогеров подводят итоги года, картина складывается удивительно однозначная.

В профессиональных рейтингах, зрительских голосованиях и подборках «лучшего за год» все чаще на первом месте оказывается «Аутсорс». Сериал, который начинался как камерный триллер, внезапно стал самым обсуждаемым проектом сезона и для индустрии, и для зрителей.

На пороге Нового года этот феномен хочется продолжить не только в разговорах, но и в быту. Тем более что сам сериал уже подарил зрителям неожиданный гастрономический символ.

Пока герой Ивана Янковского выстраивает на Камчатке свой холодный и жесткий бизнес по аутсорсингу смертных приговоров, его сослуживец спокойно ест простой салат из кальмара, яйца и огурца. Без кулинарной вычурности, но с характером.

Салат как часть сериального мира

Этот рецепт идеально вписывается в атмосферу «Аутсорса». Он такой же прямолинейный, немного грубоватый и в то же время удивительно честный.

Майонез, холодный кальмар, хрустящий огурец — все это словно отсылает к девяностым, к бытовой реальности, на фоне которой и разворачивается история сериала. Именно такие детали делают мир проекта живым и узнаваемым.

Ингредиенты

  • кальмар — 150 г
  • яйца — 2 шт.
  • свежий огурец — 1 шт.
  • майонез — 2 ст. ложки
  • соль и перец — по вкусу
  • зелень — по желанию
Кадр из сериала «Аутсорс» (2025)

Как готовят этот салат

Кальмар отваривают в кипящей воде всего одну–две минуты, не больше. Если передержать, он станет жестким и потеряет ту самую нежность, которая нужна этому блюду. Остуженный кальмар нарезают тонкой соломкой — аккуратно и ровно, почти как выверенные реплики героев сериала.

Яйца рубят крупным кубиком, чтобы осталась текстура. Огурец тоже режут соломкой — он добавляет свежесть и легкий хруст, который балансирует плотный вкус кальмара. Все соединяют в миске, добавляют майонез, соль и перец. При желании можно вмешать немного укропа или зеленого лука, как финальный штрих, который не меняет суть, но делает вкус живее.

Этот салат лучше есть охлажденным, вечером, когда за окном темно, на экране Камчатка и снова включен «Аутсорс». Тот самый сериал, который весь год признавали главным — и который теперь можно буквально попробовать на вкус.

Фото: Кадр из сериала «Аутсорс» (2025)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
